Que hizo Benjamín Vicuña después que todos se enteraran que tiene novia nueva

En una entrevista con "LAM", Vicuña habló brevemente sobre su nueva relación. "Está todo muy bien, estoy muy contento. No sé por qué tengo que hacer esto. Nos conocemos por amigos en común, de la vida, pero no hablo de estas cosas", comentó el actor, visiblemente incómodo con la situación. A pesar de su reticencia a hablar de su vida privada, Vicuña expresó su felicidad y esperanza en este nuevo vínculo: "Básicamente, lo que te puedo decir es que estoy contento. Es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto, porque la verdad que es algo muy reciente. Espero que funcione porque la verdad es que es una mujer espectacular".

Vicuña 1.jpg Benjamín Vicuña

La decisión que tomaron Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Cuando se le preguntó cómo reaccionó Anita Espasandín al hacerse público el romance, Vicuña explicó: "A la gente que no tiene nada que ver con esto, le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión". Además, el actor hizo un pedido especial al público y a los medios: "Pero tiene la buena onda y, como te digo, es algo que está recién empezando, así que ojalá que no me pinchen el globo y que me banquen".

La noticia del romance también tuvo repercusiones en el gimnasio que ambos frecuentaban. Según Lussich, "Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que dimos la primicia (del romance) aquí en Socios del espectáculo. Es la comidilla del gym". Esta situación ha generado que tanto Vicuña como Espasandín optaran por dejar de asistir al gimnasio para evitar los comentarios y mantener un perfil más bajo.