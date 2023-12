Qué hizo la ex mujer del Pocho Lavezzi al enterarse de su internación escandalosa

Yanina Screpante fue consultada sobre el controversial episodio que terminó con la internación del Pocho Lavezzi en Punta del Este. En diálogo con Socios del Espectáculo, la ex esposa del futbolista, que actualmente lleva adelante un juicio millonario en su contra para la división de bienes, no ocultó su asombro.

“Estaba un poco sorprendida de toda la información, no sabía nada porque no tiene contacto con él ni con su familia”, comentó Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo. Según explicó el periodista, la mujer no tomó bien la noticia: “La noté consternada, pero sin querer opinar demasiado. Me dijo que desde hacía varios años que no sabía nada sobre la vida privada de él”.