Que opinó la hermana de Siciliani sobre su noviazgo con Luciano Castro

Leticia Siciliani habló sobre la relación de su hermana y Luciano Castro

La actriz habló en un móvil con el programa de América Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde claramente el notero buscaba sacarle información acerca de la pareja que hoy en día está en boca de todos los medios de comunicación de farándula y espectáculo.

En primer lugar le consultó si le parecía poco oportuna la confirmación de la relación de su hermana, ya que justo ese día Leticia iba a mostrarse públicamente y ante la prensa en un evento: “Y es el amor, se da en cualquier momento”, respondió ella, bancando la decisión de su hermana.

Acto seguido, el notero del programa quiso saber acerca de su opinión sobre el actor como miembro de su familia, a lo que ella volvió a mostrarse positiva y le dio el visto bueno a Castro para salir con su hermana: “No lo conozco mucho como cuñado, pero Luciano es lo más, trabajé mucho con él y es un compañerazo”.

Entre risas, además, Siciliani contó que, a pesar de que se esperaba que le hagan preguntas al respecto de la relación de Griselda, se puso nerviosa porque no tenía pensadas respuestas: “Se la mandaron. Se quieren, qué sé yo…”.

Por otro lado, cuando Sposato le mencionó que ya había existido un amorío entre Siciliani y Castro en el pasado, Leticia evitó ahondar en el tema: “La que puede, puede”, contestó, mientras el movilero sumaba: “Y la que no, mira de afuera”. “Yo miro de afuera”, sumó la actriz, entre risas.

También, de manera divertida le preguntaron acerca de una posible reunión familiar: “¿Cena familiar entonces no?”, a lo que ella interrumpió: “Noo, no, no. Todavía nada. Compartí asados con Luciano, pero no en ese sentido”.

Leticia Siciliani confesó que su hermana no tuvo otra pareja después de Suar y antes de Luciano Castro

El notero consultó también sobre Adrián Suar, ex pareja y padre de la hija de Griselda Siciliani: “¿Y qué va a decir? No sé. Pero bueno, ya pasaron muchos años. Ella nunca había tenido nada después de Adrián. A mí nunca me contó nada, esta es la primera vez”.