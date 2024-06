Que respondió el Pelado Trebucq sobre Canosa cuando Ángel de Brito le pregunto sobre su romance

image.png

La palabra de Esteban Trebucq sobre su affaire con Canosa

Invitado a Ángel Responde, ciclo que conduce Ángel de Brito por el streaming Bondi Live, Trebucq le hizo frente a los rumores que lo vinculaban con la periodista. Luego de la consulta del conductor sobre este tema en particular, el notero de LN+ replicó: "Uy Vivi, diosa también. No llegamos a laburar juntos pero...". Rápidamente, De Brito interrumpió: "¿Pero te gustaba?".

"¿Qué me gustaba que? ¿Para salir? No", contestó con rapidez Trebucq. Sin embargo, el conductor de LAM profundizó en el tema y pidió más detalles: "¿No le tiraste onda? En un ascensor". A esto, el Pelado continuó con la negativa: "No recuerdo... no, eso fue un invento. No, no le tiré. Nos sentamos juntos y hablamos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Bobmacoy/status/1791906962583519513&partner=&hide_thread=false Angel de Brito le pregunta a Esteban Trebucq si le gustaba Viviana Canosa... pic.twitter.com/8jVo3fXnQ2 — Doctor House (@Bobmacoy) May 18, 2024

Aunque si bien el periodista político confesó que si hubo varios momentos compartidos, incluso con vino de por medio, no existió ningún romance entre ellos. "Le mando un saludo a Vivi. No, no pasó nada, no me la encaré. Diosa Vivi, buena mina. Estuvimos en el verano, compartimos con la familia, yo estaba con mis hijas y ella estaba con su hija".

Esteban Trebucq también habló sobre los rumores con Lilia Lemoine

A fines del 2023 ya resonaba el rumor de que el periodista se habría vinculado sentimentalmente con la diputada electa el año pasado, y en ese momento también se animó a contar su versión de la situación.

image.png

En comunicación con Eduardo Feinmann en su programa de radio, el comunicador dijo: “Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, no sé cómo hago. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos”, con referencia a otros comentarios sobre famosas con las que estaría saliendo el periodista.

“No estoy de novio con nadie. Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo”, reconoció, sobre lo que ahondó aclarando que “estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer”.