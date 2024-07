Qué se dijeron La Tora y el Conejo de Gran Hermano tras ser "cornudos" de parte de Nacho y Coti Romero

Explotó todo en Gran Hermano y no fue por la gran final de esta edición, todo sucedió debido al reciente romance de Nacho Castañares y Coti Romero , que generó una enorme repercusión y en las últimas horas se conocieron los daños que generó esta relación amorosa en las ex parejas de los participantes del reality de Telefe.

""No hacía falta semejante traición" es lo que piensan según me han contado Lucila y Alexis de lo que pasó. Incluso alguien me dijo que la Tora y Alexis han charlado sobre esto, a mi me cuentan de una conversación interna contando sus sensaciones de esto", agregó Etchegoyen.