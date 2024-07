Espectáculos La Mañana Ángel de Brito Ángel de Brito contó el dato secreto del noviazgo que acaba de comenzar

El conductor de LAM habló sobre los detalles desconocidos de una de las parejas del momento y sorprendió.







Ángel de Brito

Desde que terminó la última edición de Gran Hermano, los ex participantes han estado en el centro de atención, no solo por su tiempo en la casa, sino por los acontecimientos que han seguido. En particular, el romance entre Coti Romero y Nacho Castañares ha capturado el interés de muchos, mostrando que el amor puede surgir incluso en medio del caos. Y ahora Ángel de Brito contó los detalles.

Recientemente, ambos confirmaron su relación, y desde entonces, no han dejado de compartir su felicidad con sus seguidores. Coti, quien fue la primera en hablar públicamente sobre su amor por Nacho, expresó sus sentimientos en una entrevista con LAM, el programa conducido por Ángel de Brito. "Yo realmente me enamoré y no lo voy a ocultar, ya está," confesó la correntina, demostrando que su relación con Nacho es sincera y profunda.

Angel 1.jpg Coti Romero y Nacho Castañares Nacho habló de su noviazgo con Coti Romero El ex Gran Hermano habló abiertamente sobre su conexión con Coti fuera de la casa. "Nosotros adentro teníamos una linda relación, nos hemos peleado, pero conocernos afuera es otra cosa. Estoy muy contento y me gusta mucho. Nosotros no sabíamos que iba a pasar, si íbamos a querer seguir con esto y simplemente decidimos mostrarnos porque no había nada que ocultar,” reveló Nacho con el corazón en la mano.