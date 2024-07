¡Bomba! Agostina Spinelli confirmó su romance con un ex Gran Hermano: de quién se trata.

Los romances en la casa de Gran Hermano son una costumbre entre los participantes. También aquellos que se inician una vez que salen de la casa, como el de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio o el que están viviendo Coti Romero y Nacho Castañares. Pero esta vez el amor se dio entre Agostina Spinelli y un ex ganador de GH.

La sorpresa por esta relación entre una participante de la actual edición de Gran Hermano , que se acerca a su gran final, y el vencedor del reality de 2016 les ganó a todos en el mismo estudio del programa de Telefe , donde los dos ex hermanitos blanquearon que están saliendo y que el romance pinta tan bien que hasta planean mudarse juntos a Italia.

Agostina Spinelli blanqueó su romance con un ex ganador de Gran Hermano.

Santiago del Moro mandó al frente a Agostina Spinelli y Luifa Galesio

El nuevo romance entre dos participantes de Gran Hermano no fue dado a conocer por los programas de espectáculos. Fue en el piso del programa más visto de la TV en el que, en medio de una gala, Santiago del Moro lanzó picante un comentario sobre Agostina Spinelli que dio pie a que se anuncie la relación.

El conductor del reality detuvo un debate entre los panelistas para encarar al panel de exparticipantes de la actual temporada y lanzó: “Pará, la que está muy enamorada es la señorita Agostina, ¿no?”, le consultó a la participante que hace un tiempo salió de la casa tras su pelea con Furia Scaglione.

La ex agente de policía, con una sonrisa incómoda, se mostró reacia en un principio a revelar más detalles. “Me han dicho, me han dicho... ¿cómo andás, Agos? ¿bien?”, continuó Santiago del Moro, y la hermanita contó entonces que su estado actual era “excelente”, con una sonrisa en su rostro.

Gastón Trezeguet, que también manejaba la información del romance, fue el que dio un dato que iba a sumar más pistas: “Mucha ropa italiana tiene, hoy vino al programa con mucha ropa italiana y no sé quién se la estará trayendo”, comentó. Y Sol Pérez, otra de las panelistas de GH, agregó: “A mí me llegó también el chisme, como que hay algo entre exparticipantes y estos participantes, uno que estuvo el otro día en el piso y hoy está de nuevo, yo lo veía reiterativo”.

"Es Luifa chicos, vamos a decirlo, es Luifa quien está con Agostina”, confirmó Gastón Trezeguet, en referencia a Luis Fabián Galesio, el cordobés ganador de la edición 2016 del ciclo, futbolista que actualmente se desempeña en el ascenso de la liga italiana, y que producto del receso del final de temporada regresó al país para visitar a familiares y amigos.

Romance a full y planes de mudanza con su hija a Italia

Ante la información de los panelistas de Gran Hermano, a Agostina Spinelli no le quedó otra opción que revelar que se puso de novia con Luifa Galesio. La ex policía y el futbolista se conocieron en el festejo de cumpleaños de La Tora y fue amor a primera vista, al punto que la joven se irá del país para instalarse junto a su hija en Italia para acompañar a Luifa, ya que él juega en un club del ascenso.

“Parece que Agos se va también a Italia, con él y se lleva a la nena (por su hija)”, reveló, en el ciclo de stream de Gran Hermano, Gastón Trezeguet. Sin embargo, en ese vivo Alfa, otro ex participante de GH, no le puso mucha onda al tema y aseguró que esa relación no tiene mucho futuro.

La noticia se hizo viral enseguida y entre las repercusiones en X. comenzaron a circular videos de la pareja besándose en un boliche de Buenos Aires. La relación entre Agostina Spinelli y Luifa Galesio se dio porque el ex ganador de Gran Hermano se vinculó con los participantes actuales del programa: es amigo de Sabrina Cortez y apoyó a Bautista en la etapa final del juego.

Luifa Galesio: un romance mediático y polémico con Ivana Icardi

En Gran Hermano 2016, Luifa Galesio comenzó una relación con Ivana Icardi, la hermana de Mauro. En la casa más famosa del país la relación entre ellos no era ideal, pero cuando salieron del reality la cuñada de Wanda Nara se enamoró del futbolista.

Luego del programa que lo vio ganador al cordobés y en el que la hermana de Mauro Icardi fue segunda, se pusieron de novios y se fueron a vivir a Italia, donde ella era conocida por su hermano, figura del Inter, y él buscaba un lugar en el fútbol de ascenso.

Estuvieron juntos tres años, pero su relación terminó cuando la joven participó de Grande Fratello (la versión italiana de Gran Hermano) y mantuvo un breve romance con Gianmarco Onestini, otro de los participantes del reality.

Luifa Galesio siguió jugando al fútbol (hoy está en la quinta división del fútbol italiano) y reapareció en 2020 cuando Ivana se sumó a otro reality, Survivor. Invitada a un programa de la TV española, el jugador apareció por sorpresa con un ramo de flores y le propuso volver con él con un anillo que quería darle si ella decidía retomar la relación.

“Sos una gran persona, pero cuando no hay amor, no me voy a mentir ni te voy a mentir a vos. Pensé que habías superado esta historia, yo ahora tengo pareja”, respondió Ivana Icardi, dejando con el corazón roto a Luifa Galesio, que tiene tatuado sus ojos y una foto de ellos en el brazo.