Qué significa el tatuaje que se hicieron el Polaco y su hija Sol

La joven acaba de cumplir 16 años y tiene un profundo interés por la música y el canto. Y con eso tiene que ver lo que ella y el Polaco tatuaron sobre su piel: “Do what makes your heart sing” , dice la frase en inglés, escrita en letra cursiva, que imprimieron sobre su piel a la altura de las costillas del lado izquierdo.

EL POLACO.jpg El Polaco y su hija Sol se tatuaron la misma frase, en el mismo lugar del cuerpo.

Ante el posteo de las fotos, los seguidores enseguida quisieron saber qué significa la frase que eligieron para perpetuar en su piel. “Haz lo que hace que tu corazón cante”, explicó Sol en sus historias de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Fue por ese medio donde hace un tiempo también contó con la complicidad de su famoso papá. Sol quería cambiar su look y hacerse un corte de pelo en la ceja, pero Karina La Princesita no lo aprobó. Todo quedó registrado en un video donde Solcito la desafió con un juego: “¿Cuántos likes tengo que tener para que me dejes hacérmelo?”, le preguntó. Karina primero dijo “10 millones”, pero luego redujo la cifra a “5 millones”.

El video no obtuvo esa cantidad de likes. Pero Sol logró la complicidad de El Polaco, quien con su máquina de cortar el pelo le hizo el corte en la ceja de a hija, tal como ella quería, algo que también transmitieron juntos en video por sus redes sociales, mostrando la confianza de Sol en las habilidades de su padre al dejarle su imagen en sus manos.