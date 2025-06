Quién es Kendrick Lamar y cuándo se presenta en Argentina

Conocido por su hit "Not Like Us" que cantó en el show de medio tiempo del Superbowl en febrero, podrás disfrutar esta y otras canciones el próximo 4 de octubre. Además, DF Entertainment anunció que los raperos argentinos 'Catriel y Paco Amoroso' también se presentarán, ya que serán los encargados de abrir sus shows en Latinoamérica.