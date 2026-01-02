Quién es Kenny Palacios, el amigo de Wanda Nara que se casará tras 12 años de relación

Kennys Palacios es un reconocido estilista de los famosos que a través de su profesión se convirtió en íntimo amigo de Wanda Nara . Es uno de los testigos y una de las personas más cercanas a todos los conflictos mediáticos y judiciales que la modelo y conductora suele enfrentar contra Mauro Icardi.

Ahora, el estilista se convirtió en noticia porque atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Luego de doce años de relación, anunció su casamiento con Roi Orbegozo , su pareja, y lo hizo de una manera tan romántica como impactante: el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La propuesta de matrimonio ocurrió durante unas vacaciones en Brasil, en el marco de los festejos por el Año Nuevo. Tal como se puede ver en el video, Roi sorprendió a Kennys en un entorno paradisíaco, con fuegos artificiales de fondo y una declaración de amor que terminó de sellar una historia construida a lo largo de más de una década.

En las imágenes, Kennys Palacios aparece visiblemente emocionado, sin poder contener las lágrimas ante el gesto de su pareja. Entre abrazos, risas nerviosas y miradas cómplices, el estilista aceptó la propuesta, protagonizando una escena íntima que conmovió a miles de seguidores y generó una ola de mensajes de cariño. Minutos después, fue el propio Kennys quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “¡Me caso!”, escribió en sus historias de Instagram, donde también compartió distintos fragmentos del momento y mostró el anillo con el que Roi le pidió matrimonio.

La noticia no pasó desapercibida en el universo mediático, especialmente por el fuerte perfil público que Kennys Palacios construyó en los últimos años. Además de ser el estilista de confianza de Wanda Nara, su figura ganó mayor visibilidad por sus apariciones televisivas y su vínculo con formatos de alto impacto como Gran Hermano 2025.

Quién es el prometido de Kenny Palacios

Roi Orbegozo es comerciante y dueño de una cervecería, y se caracteriza por mantener un perfil bajo, lejos del mundo artístico y mediático. A diferencia de su pareja, eligió mantenerse al margen de la exposición pública, aunque cumple un rol clave en la vida cotidiana de Kennys Palacios, acompañándolo y sosteniéndolo en medio de su intensa agenda laboral.

Según contó el propio estilista en distintas oportunidades, ambos priorizan el respeto por los espacios individuales dentro de la relación. Incluso, decidieron vivir en casas separadas, una elección poco convencional que responde a experiencias personales previas y a la búsqueda de un vínculo equilibrado. Aun así, el compromiso entre ellos se mantiene firme y se vio reforzado con la reciente y emotiva propuesta de casamiento.

La historia de amor entre Kennys Palacios y Roi Orbegozo lleva más de doce años. Se conocieron en un bar gracias a un amigo en común y, desde aquel primer encuentro, nunca volvieron a separarse. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y hoy avanza hacia un nuevo capítulo que los encuentra decididos a dar el “sí” y caminar juntos rumbo al altar.