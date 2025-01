Quién es la reconocida influencer con la que Sofi Gonet estaría de novia

“Hace unos días me contaron que en una fiesta de Olga las vieron muy juntitas, acarameladas, conociéndose, con mucha química a Luli González , que te respeto un montón, pero tuve que recurrir a Fefe para que me explique que es re hiper viral y conocida”, explicó la panelista.

“Y La reini, que me pongo de pie, Sofi Gonet”, dijo la presentadora y aclaró que el rumor circula en las redes sociales y que alguien del entorno de ellas se lo confirmó: “Mi fuente me vuelve a escribir ayer a las tres de la mañana y me dice ‘mirá que lo van a terminar contando ellas’, onda hay”.