Quien fue el ex Gran Hermano que invitó a salir a Tini Stoessel

“¿Le escribiste a Tini Stoessel?”, le consultó el cronista de LAM, tomando al ex hermanito por sorpresa. “¡Ah, si! ¡Siempre me gustó, es hermosa! ¡Pero porque estábamos en la Bresh!!”, admitió el finalista de la anterior edición de GH, entre risas, visiblemente nervioso. Acto seguido, Nacho explicó cómo fue que se animó a contactar a la cantante que confirmó estar soltera luego de haberse defendido de las constantes críticas en su contra por el escándalo que desató su romance con Rodrigo de Paul.

De acuerdo al ex participante del reality más visto del país, el mensaje que le envió a Tini comenzó como una prenda con una amiga que trabaja en la famosa fiesta Bresh. “Ella me dice: ‘escribíle’, y yo jodiendo le digo ¡Yo hablo con ella! Cómo diciéndole: ‘Mirá que no te tengo miedo’ asique me quise hacer el gracioso, y le mandé el mensaje”.

Cuál fue el mensaje que Nacho Castañares le envió a Tini Stoessel

A pesar de su momento de valentía y mandarle un mensaje a Tini Stoessel, Nacho Castañares intentó eliminarlo pero se encontró con un obstáculo: “Pero no se puede borrar y quedó ahí". “Igual, nada. No creo que lo vea pero el mensaje quedó”, aseguró.

Como no podía ser de otra manera, el movilero de LAM (América) quiso saber cuáles fueron las palabras que eligió Castañares a la hora de hablarle a Stoessel mediante los mensajes privados de Instagram.

Sin dudarlo, el ex hermanito sacó su teléfono del bolsillo para mostrarlo durante el móvil que le brindó al programa que conduce Ángel de Brito. “¿Estás en Bresh o flasheas?”, fue el corto texto que eligió Nacho para acaparar la atención de Tini a las 4 AM. Acto seguido, Nacho fue consultado por Angeles Rocío y su reacción: “¿Y qué dice tu novia?”. “¿Qué novia? No, cero. No estoy de novio ni saliendo con nadie”, le retrucó la ex pareja de La Tora para luego confirmar que si bien fue visto junto a la joven hace algunas semanas atrás, no está en pareja.