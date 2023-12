Quiénes fueron los famosos que estuvieron en el cumpleaños de Jey Mammon

jey-mammon-celebro-su-cumpleanos-quienes-son-los-famosos-que-lo-acompanaron-1714999.jpg

jey-mammon-celebro-su-cumpleanos-quienes-son-los-famosos-que-lo-acompanaron-1714997.jpg

jey-mammon-celebro-su-cumpleanos-quienes-son-los-famosos-que-lo-acompanaron-1714998.jpg

jey-mammon-celebro-su-cumpleanos-quienes-son-los-famosos-que-lo-acompanaron-1714996.jpg

jey-mammon-celebro-su-cumpleanos-quienes-son-los-famosos-que-lo-acompanaron-1714995.jpg

"Gracias a ustedes por sus mensajes tan lindos. Llegaron los 47. Celebrando la vida", agregó Mammón dejando en evidencia que los seguidores le brindaron su cariño a través de las redes sociales.

Jey Mammón disparó contra Telefe por echarlo tras la denuncia de abuso sexual

Después de perder su puesto como conductor de La Peña de Morfi tras ser acusado de abuso sexual infantil, Jey Mammón regresa a los escenarios con un unipersonal en Villa Carlos Paz. En la víspera del estreno de su nuevo proyecto, el presentador disparó contra Telefe por "cancelarlo" al momento del escándalo.

1.JPG

En diálogo con "Socios del espectáculo", Jey Mammón comenzó dando detalles de su nuevo show: "Estoy muy contento, feliz. Voy a hacer mis personajes, voy a hacer música, llevo el piano y voy a contar lo que fueron estos meses para mí, digamos, cómo viví yo estos meses de cancelación", explicó.

A la hora de hablar del escándalo que pausó su carrera, el artista fue reflexivo: "La resiliencia está también el entender que uno puede atravesar también los mejores momentos dentro de los peores momentos. Y bueno, aprender que en la crisis está la oportunidad".

Sin embargo, a la hora de hablar de Telefe y su accionar al momento del escándalo, Mammón no fue tan bondadoso: "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando", aseguró.

"Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un productor de Telefe y no me lo negó. La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por El Trece, y la de la gente no existe tampoco", acotó, picante.