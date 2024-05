¿Quiénes son I-Stars?, las chicas de la región que la rompen

En la continuidad de su atrapante relato, que nos hizo llegar de su puño y letra confesó que hubo tiempos complicados y se rompió un poco la armonía grupal. “Lamentablemente, todo el estrés comenzó a desgastar nuestra amistad. Ver todas las peleas que se iban armando me entristeció muchísimo; tanto que tomé la decisión de pausar indefinidamente las actividades del grupo. Evidentemente nos separamos, pero fue lo mejor. Gracias a esa decisión logramos manteneros unidas y no perder nuestra amistad”, reflexionó con madurez pese a su corta edad.

I Stars.jpg Las chicas de I Stars sueñan en grande y tienen motivos.

Intentaron un volver a empezar, con otros nombres pero nada fue fácil. “En octubre, luego de la salida de Hari, Uma y Kia, con Meli decidimos rearmar el grupo con nuevas miembros. Ahí aparecieron Nuni, Agos, y otra exintegrante cuyo nombre no voy a mencionar para proteger su privacidad. Con esta nueva alineación duramos muy pocos meses ya que los horarios no nos coincidían y no podíamos ensayar; en parte eso hizo que no funcione el grupo y no podamos presentarnos”, se sinceró la pequeña estrella.

Todo se fue acomodando

“Luego de esa larga inactividad, el 4 de marzo de este año Kia y Hari decidieron volver al grupo, consideramos ser siete hasta que Agos y la otra integrante decidieron dejar el grupo. Casi inmediatamente decidimos empezar a practicar, la coreografía elegida fue “Lalalala” de Stray Kids. Meli pidió unos días para poder adaptar los lugares y al cabo de una semana estábamos retomando nuestra actividad”, destacó Azumi.

Los planetas se empezaron a alinear y todo volvía a la normalidad, como al comienzo: “Sinceramente extrañe llegar a la plaza y practicar, se sintió fresco. recuerdo que empecé a contar los días y las horas, sentía la emoción y los nervios recorriendo mi cuerpo; a veces me gustaría saber que pensaba la gente de Cinco Saltos al ver que el mismo grupo estaba todos los días en el mismo lugar, a la misma hora, haciendo lo mismo”.

image.png

“En una de esas charlas que teníamos en los descansos surgió la idea de aprender a cantar; y aunque al principio comenzó como una broma, las siete nos inscribimos a canto. A pesar de haber estado toda semana santa practicando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, jamás voy a arrepentirme de todo el esfuerzo que hicimos. Luego de haber creado el logo, que por cierto fue de los logros más importantes de mi vida... Miré el contador y de repente solo faltaba una semana para presentarnos fuera de Cinco Saltos, juntas, por primera vez”, recordó con emoción.

Emoción indescriptible

“Ese lunes Jorge López, el responsable del salón del club experimental nos dijo que podíamos ensayar ahí. Vernos por primera vez en un espejo fue algo tan emocionante... Ese mismo día grabamos la coreografía. Siendo honesta no tengo palabras para describir la emoción que sentí al vernos juntas, después de todo el esfuerzo, después de todas las horas... Esa noche lloré de la emoción como nunca antes lo había hecho. El viernes mi mamá me dijo que había hecho una bandera con el logo del grupo para llevar a la competencia, apenas la tuve en mis manos me envolví en ella. Horas más tarde, luego de ensayar frente al espejo por última vez, le dije a las chicas que no importaba si no salía perfecta, que todo el esfuerzo que hicieron para llegar acá había valido la pena”, aseguró con el orgullo a flor de piel.

“Al fin llegó el sábado, los nervios me invadían, me costaba mucho mantenerme calmada, pero sabía que tenía que estar tranquila para no alterar a las chicas. Después de arreglarme fui a buscar a Nuni a su casa, ella estaba igual de nerviosa que yo. Al llegar, busqué a las chicas de inmediato, las ayudé a terminar de prepararse y nos sentamos a esperar”, contó sobre un momento sublime.

I Stars (1).jpg

“La sensación de volver a pisar un escenario no se compara con absolutamente nada; la emoción, el miedo, la adrenalina... Si bien la coreografía no salió perfecta, puedo afirmar de forma segura que lo dejamos todo. No recuerdo mucho mis pensamientos mientras bailaba, pero recuerdo la emoción del público, sus gritos, sus aplausos y sobre todo, el orgullo que sentí ese día. Realmente no me importa si no ganamos, ninguna cosa puede recrear ese sentimiento de orgullo que sentí al levantar el logo del grupo, que es más que un grupo de dance cover, es un grupo de amigas, es un grupo de sueños. Es por eso que decidí incluir los sentimientos de cada una hacia el grupo, porque no soy solo yo, el grupo somos todas, las que estamos y las que ya no, y todos aquellos que decidieron creer en nosotras”, culminó Azumi en su brillante exposición. La rompe con el baile y también en la comunicación…

Dice Meli:

Con respecto al grupo me hace sentir bien que seamos capaces de resolver nuestras diferencias cuando estas se presentan, me siento cómoda y feliz con mis compañeras porque, aunque nos ponemos ansiosas o nerviosas siempre encontramos risas y buenos momentos.

Antes de que bailáramos en el escenario, sentí miedo porque, aunque ya sabía cómo bailábamos me daba miedo que algo pase. Por lo general siempre me gusta ver a los grupos a detalle para después decirle a las chicas en que podríamos mejorar. Me gusta que la gente disfrute lo que hacemos y nos apoye, cuando la canción empezó a sonar me emocionó escuchar al público, tanto que después de bailar sentía la adrenalina de que todo haya salido como lo ensayamos. Siendo sincera no me desanimo no haber ganado ya que sé que mejoramos en muchas cosas.

Palabras de Kia:

Me siento muy feliz de haber aceptado unirme al grupo. Pasar tiempo con las chicas practicando y riendo me alegra los días. A veces los ensayos son cansadores, pero el esfuerzo vale totalmente la pena.

“En la última competencia me sentía muy nerviosa pero las chicas me dieron mucho apoyo y pude tranquilizarme. Viendo los videos noté que la coreografía salió mucho mejor de lo que esperábamos... Haber subido al escenario con las chicas fue muy lindo, amo tenerlas como grupo; todas ellas siempre dan lo mejor de sí, las admiro bastante. Cada cosa que hacen para mi es increíble, ellas son increíbles al igual que nuestras amigas y familia que siempre nos apoyan en lo que hacemos. Las demás miembros y yo estamos muy agradecidas con todo el apoyo que estamos recibiendo, estamos trabajando muy duro para lograr más cosas en el futuro”.

Dice Hari:

“Unirme al grupo fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Pasar tiempo junto a las chicas me hace sentir como si estuviera en un lugar seguro. Estoy muy feliz de tener a mi alrededor a personitas tan hermosas como ellas, agradecida por todo lo que hacen y orgullosa de todo lo que logramos.

El día de nuestra primera competencia me sentía muy nerviosa, pero también feliz de tener la compañía de ellas, la verdad, aunque no ganamos disfruté mucho ese día. Estar todas juntas, bailar, cantar, maquillarnos y hablar entre nosotras me hace sentir una alegría inigualable”.

Dice Nuni:

“Me siento muy feliz, estoy orgullosa de cada cosa que logramos. El grupo es donde puedo ser feliz, donde hago lo que me gusta y eso me hace sentir completa. Gracias a mi líder pude seguir mi sueño, eso es lo que siempre quise; amo este grupo y siempre lo voy a hacer, amo mucho a las chicas, me siento segura con ellas.

¿Sobre el sábado? Bueno, sentía muchas emociones juntas, me peguntaba como iba a salir todo, sentía emoción por subir al escenario y dar lo mejor de mí. Aunque no ganamos, salí muy feliz ya que pude bailar con las otras chicas y delante de mucha gente por primera vez. Simplemente estoy muy orgullosa y feliz por todo”.

Dice Lali -mamá de Azumi-

“Las chicas hacen un gran esfuerzo para organizarse con la escuela y los ensayos. Las une la pasión por el baile y una hermosa amistad que nació cuando Azuú las convoca. Cómo mamá acompaño cada paso que dan. La perseverancia y constancia les ha abierto las puertas a nuevas aventuras junto a kpop. Hay muchos adolescentes que sueñan con este momento. Si bien en su primera competencia no ganaron, la segunda fue la oportunidad de volver a intentar. Ganar el primer premio, por primera vez en Nqn fue el reconocimiento más maravilloso que podían tener. No sólo por el premio sino por todo el esfuerzo que hay detrás. Es maravilloso sentir la felicidad de un hijo cuando los sueños se cumplen".