Quiénes son las dos figuras que regresaron a MasterChef Celebrity

Tras el ingreso de Rusherking a las famosas cocinas de Telefe, Wanda Nara le dio la bienvenida a nuevas jugadoras.

MasterChef Celebrity concluyó su repechaje este lunes cuando dos jugadoras fueron elegidas para regresar a la competencia. Una se suma por primera vez a las cocinas y la otra fue recientemente eliminada y el jurado le dio una nueva oportunidad.

Tras el ingreso de Rusherking , la última noche de repechaje tuvo sorpresas y noticias inesperadas. Bajo la consigna de preparar un plato de pescado y la atenta mirada de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes en busca de un lugar para las cocinas pusieron toda su energía en la gala.

En el camino quedaron Walas y Ariel Puchetta. Luego se sumó Julia Calvo que quedó como uno de los platos “espectaculares” de la noche frente a Esther Goris quien finalmente fue la elegida para sumarse al reality que conduce Wanda Nara.

Embed - Festejo accidentado: la caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity

Minutos después, Emilia Attias y Sofi Martínez también se disputaron un delantal blanco y la decisión del jurado favoreció a la actriz que fue la última eliminada previa al repechaje quien incluso había tenido una fallida presentación en la gala del domingo.

Embed - El jurado definió quién ganó el último lugar para volver a Masterchef Celebrity

Cuándo termina MasterChef Celebrity

El reality que conduce Wanda Nara es uno de los más vistos de la televisión argentina. La cuenta regresiva para su último programa ya comenzó y en medio de la vuelta de tres participantes en el repechaje se supo la fecha tentativa que tiene Telefe para su fin.

Telefe avanza con su planificación y mientras se espera el regreso de Popstars para el segundo semestre de 2026, también se arma la casa de Gran Hermano: Generación Dorada que regresará a la pantalla el lunes 2 de febrero y compartirá pantalla con MasterChef Celebrity que tiene prevista finalizar su cuarta temporada el 20 de febrero.