Quiénes son los detenidos por el robo a la casa de Pampita: "Es una organización para temer"

Luego de días de alta preocupación para la modelo Pampita Ardohain por el robo que sufrió mientras ella se encontraba en el exterior, pudo recuperar lo robado por una banda de delincuentes en su casa de Barrio Parque en un hecho que es investigado por la justicia para determinar con precisión cómo se gestó el robo. En diálogo con Telefe, el abogado de la víctima Fernando Burlando dio detalles de su hipótesis y la causa.

“No descarto que la información haya surgido del propio entorno de la casa. Alguien, ya sea alguien que haya trabajado, o alguien cercano, sabía cosas que, por suerte, no eran ciertas porque se recuperaron esas imágenes”, contó en la transmisión del canal. Según se conoció hay ocho personas detenidas, todos extranjeros ( seis chilenos, un colombiano y un venezolano).

En su relato, Burlando lanzó cómo hipótesis que los ladrones creían que las cámaras de seguridad no funcionaban: "Carolina siempre decía que sus cámaras no funcionaban y ellos pensaban que no funcionaban. También gracias a los técnicos en informática de la Policía de la Ciudad se logró recuperar esas imágenes”, dijo sobre la importancia de las cámaras para definir horarios del robo y conocer detalles del auto en el que escaparon. “Estuvieron seis horas y un poco más adentro de la casa. Una barbaridad de tiempo” , sumó.

Pampita Correcto

“Estos vinieron a reventar y a descuartizar cuanta casa podían. Evidentemente, tenían muy buenos informantes, que eso es lo que todavía nos falta averiguar”, contó.

Luego en su relato, confesó la importancia que tuvo para la modelo recuperar las cosas que había perdido por el robo: “Para Carolina lo más importante eran esos teléfonos que había recuperado. No puedo dejar de reconocer que esto le generó muchísima emoción, muchísima alegría. Obviamente, ahora quiere todo. Uno se pone exigente cuando ve el gran despliegue de la Policía”. Tales celulares obtenían archivos de su hija Blanca que murió en 2012, lo que significa un material de mucha importancia para Pampita.

Durante los allanamientos hechos en la Capital Federal, se encontraron carteras, anteojos, artículos personales y documentación propia. Sumado a esto alegó que aún hay cosas que deben resolverse: "Todavía falta tener alguna persona más. La banda no era nada más que de siete u ocho, sino que creo que nos quedamos con la posibilidad de tener una o dos personas más, por lo menos, y un vehículo que también participó del apoyo”. Cabe destacar que en los allanamientos aún no apareció dinero ni joyas que habrían sido sustraído.

"Hay un arma secuestrada, que creo que en la emoción de haber encontrado lo que encontraron, o presumir que habían cometido un hecho de importancia, la dejaron también abandonada. El arma estaba en el lugar donde ingresaron al domicilio, y se ve que cuando constataron que no había gente en el lugar, la dejaron por si eran detectados o sonaba la alarma. Al no haber gente, no tenían que reducir a nadie, podían darse a la fuga”, contó.

Burlando Pampita 2

Luego se refirió a cómo lo vivió la víctima: "Cuando llegó Carolina después de un duro viaje, abrir la puerta y encontrarte con un panorama tan desolador, tan angustiante, ver tu casa totalmente destrozada, sucia, desarreglada... Los miedos quedan, y sobre todo, las sensaciones”.

Por otra parte se refirió a la detención de las personas en un hotel sobre la Avenida Callao, a metros del Congreso de la Naciión, en la Capital Federal: “Este es un aguantadero. Alguna vez aquí funcionó un hotel. El lugar donde estos delincuentes habían intentado escapar y se estaban ocultando”,

“Esto es una banda en serio. Si se ve el diseño, cómo se manejaron, el despliegue que generaron dentro del domicilio... Era una organización para temer. Va a tener mucho trabajo la policía, porque no debe ser el único hecho delictivo que han cometido”, sostuvo.

Pampita logró recuperar las fotos de su hija Blanca que le habían robado: "Nos pusimos a llorar todos"

Carolina “Pampita” Ardohain viajó a España para participar en el desfile de Carolina Herrera como embajadora de la prestigiosa marca de perfumes. La modelo fue víctima de un hecho de inseguridad mientras se encontraba en el exterior.

Al regresar a Buenos Aires, se encontró con un terrible episodio: delincuentes ingresaron a su residencia de Barrio Parque y lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. En esta caja fuerte, se encontraban algunos dispositivos con fotos y videos de su hija Blanca, quien murió en 2012.

"Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, es lo único, todo lo demás... Y agradecerle a Dios que fue lo único que pensé en estas hora, que no estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo", dijo para la prensa que la esperaba en el lugar esta mañana.

En las últimas horas, se conoció que los delincuentes dejaron los celulares en el estudio jurídicos de Fernando Burlando, abogado de la modelo y conductora. "Ofrecía recompensa por la devolución de los celulares, porque no tenía otro registro de su hija", afirmó el letrado a Cadena 3.

Blanca-Pampita-Benjamín Vicuña-1.jpg

Pampita confirmó que recuperó las fotos de su hija: "Solo tenía la caja fuerte para esos teléfonos"

Además, la modelo confirmó con el ciclo de streaming "Rumis" que pudo recuperar los celulares y se quebró al hablar del tema. "Ya los tengo en mi poder. Disculpen, estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que amamos. Era material muy importante para mí", exclamó entre lágrimas.

“No hay manera de pasar el material. Ya había estado con especialistas, pero no lo pudieron sacar. Yo solo tenía la caja fuerte para esos teléfonos”, comentó.

"No soy rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida de mucho gasto. Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto. No sé la fantasía de la gente, qué habrán pensado que había en mi casa", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1970160186191970517&partner=&hide_thread=false Muy emocionada Pampita habló en #RUMIS y confirmó que pudo recuperar los celulares que le robaron: “es lo único que me queda de mi hija, todos los que perdimos familiares saben lo que es ver un video, una imagen, escuchar una risa, es todo lo que tengo” pic.twitter.com/Y0Erc7gS5W — emi (@eeemiliano) September 22, 2025

" En 2008 me hackearon y no hubo manera de sacarlos de ahí", comentó. "Lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Todo lo demás son pavadas. Carteras, anteojos, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedía a mi hija, era lo único importante porque no me quedó nada más de mi hija", expresó llorando.

Luego, contó que cuando se enteró de que había recuperado los teléfonos estaba con sus hijos en la embajada de Chile haciendo un trámite de pasaportes. "Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría", cerró.

Cómo fue el robo a Pampita

El robo ocurrió el fin de semana, mientras Pampita se encontraba fuera del país. La policía y la seguridad del barrio están activamente investigando el caso, aunque aún no se conocen detalles sobre la hora exacta del incidente.

De acuerdo a los investigadores, la manera de entrar a la propiedad tuvo un trabajo previo. Primero cortaron la energía eléctrica de la casa para evitar que sonara la alarma y, posteriormente, ingresaron por la parte trasera que da a las vías del tren.

De acuerdo a lo que informó TN, una persona no identificada envió los celulares por medio de un auto de aplicación al estudio de Fernando Burlando.

El abogado se contactó con la modelo, y juntos corroboraron que las imágenes de Blanca no habían sido adulteradas ni eliminadas.