Quiénes son los dos ex Gran Hermano que se besaron fuera de la casa y hay rumores de romance

Si había una pareja que nadie podía imaginar era la de estos dos ex Gran Hermano, sin embargo, no tuvieron problemas en besarse en público.

En un inesperado giro durante una entrevista en el programa de streaming All Access (DGO), los exparticipantes de Gran Hermano , Florencia Cabrera y Ariel Ansaldo, protagonizaron un sorpresivo beso bajo la atenta mirada de Catalina Gorostidi, quien reaccionó de manera peculiar ante la situación.

Cabe mencionar que Ariel Ansaldo no fue parte de esta edición de Gran Hermano, sino de la anterior. El cocinero fue uno de los últimos que entró a la casa, sin embargo, llegó a meterse en el corazón de gran parte del público después de haberse salvado de varias nominaciones. A pesar de que no llegó a niveles de popularidad como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio o Nacho, Ariel sigue participando cada vez que puede en los stream de Espiando la Casa.

Cómo fue la reacción de Catalina al ver a su ex compañera de Gran Hermano besar a Ariel

Es por eso que la acción no pasó desapercibida para Telefe, que decidió reaccionar en el streaming, donde también se encontraba Catalina Gorostidi. La excompañera de Florencia no pudo ocultar su disgusto y expresó con gestos faciales su desaprobación, señalando: "Tipo... 'Desver'". Cabe destacar que las tensiones entre las dos participantes no son nuevas, ya que su mala relación se intensificó cuando Florencia Cabrera dejó de formar parte de "Las Furiosas" tras ser tildada de "falsa" por Catalina.

Embed Cata reacciona al beso de Ariel y Florencia



Gracias Sol por salvarla #GHxDGO pic.twitter.com/W1cHVTl7qD — mili (@catasversion_) January 24, 2024

La situación adquiere mayor relevancia en el contexto de Gran Hermano, que tendrá un repechaje en marzo. Florencia parece buscar generar una fuerte campaña para contrarrestar el repudio del público y tener una oportunidad de regresar a la casa. Vale la pena recordar que hasta el momento, la única pareja formada en la casa es la de Alan Simone y Sabrina Cortez, quienes protagonizaron un momento explícito durante una madrugada. Sin embargo, la infidelidad de Sabrina, que lleva 8 años en pareja, no fue perdonada por el público.