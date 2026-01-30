Espectáculos La Mañana Mirtha Legrand Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en su último programa

La conductora saldrá al aire este sábado 31 de enero desde Mar del Plata. Será el último programa de la temporada de verano.







Mirtha Legrand

Tras su agitada estadía en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a Buenos Aires para preparar los festejos por su cumpleaños 99 rodeada de familia y amigos. Sin embargo, previo a retomar sus actividades en la capital, la conductora grabó su último programa de la temporada de verano en La Feliz.

Para este sábado 31 de enero a las 21.30 (El Trece), que será el último programa del verano 2026, la diva recibirá a un grupo variado de figuras y será, sin dudas, una divertida mesaza.

En esta oportunidad, la conductora tendrá entre sus invitados a Juan Alberto Mateyko. También estará la cantante Marcela Morelo, quien acaba de reversionar su éxito Una y otra vez junto a Luciano Pereyra.