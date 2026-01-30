Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en su último programa
La conductora saldrá al aire este sábado 31 de enero desde Mar del Plata. Será el último programa de la temporada de verano.
Tras su agitada estadía en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a Buenos Aires para preparar los festejos por su cumpleaños 99 rodeada de familia y amigos. Sin embargo, previo a retomar sus actividades en la capital, la conductora grabó su último programa de la temporada de verano en La Feliz.
Para este sábado 31 de enero a las 21.30 (El Trece), que será el último programa del verano 2026, la diva recibirá a un grupo variado de figuras y será, sin dudas, una divertida mesaza.
En esta oportunidad, la conductora tendrá entre sus invitados a Juan Alberto Mateyko. También estará la cantante Marcela Morelo, quien acaba de reversionar su éxito Una y otra vez junto a Luciano Pereyra.
En la última cena participarán el joven actor Rodrigo Noya, quien protagoniza el éxito El secreto junto a Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari; y Noelia Marzol, quien actualmente se encuentra en La Feliz presentando su espectáculo Bloody Tango.
Te puede interesar...
Leé más
El posteo de Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de embarazo
La romántica propuesta de Marcos Giles a Ángela Torres que se llevó todas las miradas en Luzu TV
Qué hará Marixa Balli tras el quiebre de sus tres locales de ropa
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario