Se reveló quién es la figura de las telenovelas que conducirá La Peña de Morfi

Durante varias semanas, la conducción del programa La Peña de Morfi , ciclo de Telefe, fue una incógnita. En las últimas horas una periodista contó que ya eligieron a una persona.

Durante varias semanas, la conducción del programa La Peña de Morfi , ciclo de Telefe , fue una incógnita. Las dudas que se habían generado sobre la continuidad de Diego Leuco y la salida confirmada por parte de la conductora Lizy Tagliani habían generado ciertas expectativas sobre quiénes quedarían al frente del programa musical y de entrevistas.

En las últimas horas se empezaron a despejar dudas sobre quiénes serán los encargados de liderar el ciclo que volvería este año. Según reveló la periodista Karina Iavícoli, la cúpula del canal de las pelotitas habría definido a los dos conductores: "Se confirmó la nueva dupla de La Peña: Diego Leuco y Carina Zampini ", dijo la periodista.

Ambos trabajan también para el canal de streaming Luzu TV, liderado por Nicolás Occhiato, pero en dos programas diferentes: Leuco por la mañana en Antes que Nadie, mientras que Zampini lo hace en La Novela. La actriz y conductora habría aceptado luego de propuestas rechazadas por Soledad Pastorutti y Laurita Fernández, quien sonó para el cargo.

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Festejos y llantos tras la última eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada vive una noche de mucha intensidad. Uno de los seis nominados se convirtió en el nuevo jugador eliminado. Brian, Eduardo, Kennys, Martin, Nick y Zunino fueron los candidatos a dejar la competencia a pocos días de cumplirse el primer mes de encierro.

El primer participante en ser salvado por el público fue Eduardo. El hermanito se mostró feliz por la noticia ya que era uno de los grandes candidatos a dejar la competencia. De hecho, en la noche del domingo sus compañeros pidieron que sea él el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Minutos después, Del Moro anunció el nombre de Brian Sarmiento como el segundo salvado. “Estoy feliz. La verdad que siempre les digo que no me enseñen tanto ya que aprendo rápido. Tengo la sangre en los colmillos y estoy entendiendo el juego”, dijo el ex futbolista. “Brian es muy importante para la casa”, acotó Yanina Zilli.

A las 23 el conductor del ciclo reveló el nombre del otro salvado. “Contento. Gracias a la gente por apoyarme”, dijo Zunino tras ser elegido por el público para continuar en carrera.

Kennys fue el último salvado de cara al mano a mano entre Nick y Martin. “Prometí algo con Pincoya y es tirarnos a la pileta”, dijo el estilista que se salvó de la eliminación.

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Finalmente, Nicolás Sícaro se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Abandonó la casa del reality de Telefe en medio de un escándalo tras caer en el mano a mano de la placa positiva contra Martín Rodríguez.