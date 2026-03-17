Lapidaria respuesta de Cande Molfese a los haters por su look sin filtro

La influencer Cande Molfese usó sus redes sociales para hablar de los estándares de belleza tras ser criticada por una foto al natural.

Cande Molfese quedó en medio de la crítica de los usuarios de redes sociales tras compartir una foto en la que se ve al natural. La influencer que suele mostrar a diario su estilo de vida relajado pero lleno de trabajo recibió comentarios negativos que salió a responder.

Desde Punta Cana donde disfruta de sus vacaciones, la actriz compartió un fuerte descargo a quienes apuntaron a su versión natural. “No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo de mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo ”, dijo en el video que compartió en Tik Tok.

“El “estás expuesta, tenes que recibir estas cosas” no es así. Me duele, me genera inseguridad, no lo puedo creer ”, se escucha decir a la influencer que invita a reflexionar sobre hasta qué punto la exposición habilita ser un blanco de críticas innecesarias.

“Trato de mostrarme lo más natural posible. Tengo 35 años, me conocen desde los 19. Nunca me hice nada en la cara me da pánico. Pero si tengo que leer todo lo que dicen ustedes”, agregó molesta por los comentarios recibidos tras la publicación.

A modo de reflexión, Molfese le preguntó al usuario que detrás de un teléfono hace este tipo de comentarios: “A vos que estás del otro lado, escribiendo todo esto, ¿te pensás que a mi no me va a afectar, tengo que recibirlo porque soy una persona pública?”. “El tiempo pasa, la vida pasa”, cerró su descargo.