Reapareció Tamara Pettinato: “Hay un solo villano, y no soy yo”

Minutos después de las 23, Tamara Pettinato reapareció en su programa de streaming y repasó las frases que escuchó y leyó a lo largo de la semana. “Que soy puta… que también me quise levantar a Milei… Que me escondí…. que me fui al sur del pais a esconderme o que me voy a vivir afuera del pais. Que entré en la Casa Rosada escondida de un baul… que tengo contratos, varios. Son algunas de las cosas que escuche en una semana sobre mí”, dijo la periodista en su descargo.

Pettinato remarcó que todas esas frases fueron dichas por periodistas “que tienen que decir la verdad” y también “lo escuché del presidente javier Milei”.

“No me escondí y no tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional de algo que no elegís. No se lo deseo a nadie. Es un video que yo nunca tuve, lo tenía una sola persona, en realidad, dos”, sumó.

Sobre el final de su monólogo, cuestionó a quienes desviaron el foco de la atención. “Con un video de un almuerzo corrieron el foco de lo importante, mezclaron todo. Me pusieron a mí en tapa de diarios y nada tiene que ver una cosa con la otra”.

“Tienen que investigar la denuncia (de Fabiola Yañez). Este video es un chisme rosa…Me piden explicaciones a mi y no soy quien tiene que hacerlo. Lo que aclaré está en mis redes… hay un solo villano y no soy yo”, cerró sin solidarizarse con la exprimera dama.

La palabra de Tamara Pettinato pic.twitter.com/yrAvKSIOdP — Real Time (@RealTimeRating) August 16, 2024

“Estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada, plagadas de mentiras e información falsa”, había dicho en su primera aparición pública, a través de su cuenta de instagram.

La panelista del ciclo “Bendita” se alejó de la televisión y Beto Casella, conductor del ciclo de El nueve, aseguró que dialogó con ella y la notó “muy mal”. “Va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerle la cara y el pecho”, sentenció el conductor.