Yanina Latorre contó que sintió por Tamara Pettinato tras ver su polémico video

Además, habló del cuestionable gesto de la comunicadora: “Yo creo que no hay un delito tipificado por entrar a la una de la tarde a tomar cerveza al despacho del presidente. Pero está mal. No se hace. Porque no te podés poner en pedo en el horario en el que un tipo como el presidente está laburando”.

Yanina Latorre 1.jpg Yanina Latorre apuntó contra Tamara Pettinato.

Qué dijo Yanina Latorre del video de Tamara Pettinato

“Ninguno de los dos debería permitirlo. Estas cosas ocurren porque hay dos que lo aceptan”, lanzó y analizó a la actitud de Tamara, que se vio en las imágenes que guardaba Alberto en su celular: “Ella no estaba obligada, ni abusada, ni nada. Y mientras él la graba, que no la estamos denigrando ni él, ella se deja. Ella se prestó a ese juego”.

“Ella en ningún momento dijo ‘No me filmes Alberto y se fue y se tapó la cara’. Ella está con un vaso de cerveza, muy contenta diciéndole que viene a cortar. No nos hagamos los boludos. Acá habría un vínculo”, determinó y agregó: “Los dos son responsables. Acá a ella, que es tan feminista, no le importó Fabiola, que en 2021 estaba embarazada”.

“Ella se garchaba a un tipo que estaba en pareja”, resaltó Latorre. “Ella se habrá asustado o no le habrá gustado tanta cosa porque habrá pensando que los iban a agarrar. Porque claro, también es lindo cogerse al presidente, porque sabés que tenés vía libre para todo”, reflexionó Yanina sobre la decisión de la hija de Roberto Pettinato de terminar la relación.

Embed

El análisis de Yanina Latorre

“Pero la manera en la que le estaba cortando era en pedo, socarrona. Acto seguido ella, como comunicadora, agarra un sobre con membrete presidencial, tomando una cerveza que pagamos nosotros y en una mesa con comida que lo pagamos nosotros. Le estábamos manteniendo el polvo a ellos dos. Y después le escribe ‘soy el amor de tu vida’. No es una broma, no es un chiste. No nos hagamos más los boludos”, pidió Yanina.

“A ella la voy a seguir nombrando porque es otra hdp, porque es cómplice, porque si vos sabés que está mal, no lo tenés que hacer. Y no hablo de coger. Porque que cada uno con su concha o con su pito haga lo que se le cante el orto, pero no en el despacho presidencial, no en cuarentena, no en poscuaretena y no en un país hundido”, explicó.

Además, fulminó al presidente por lo ocurrido con Tamara: “Este tipo nos enloqueció, nos llevó a lo peor a lo que se puede llevar a un país, y mirá lo que era, un hdp perverso, un inútil, porque hay que ser muy pelotudo para ser el presidente de los argentinos y filmarte con minas y dejarlo en el teléfono”. “Es un infradotado. Ya no sé qué decir”, cerró.