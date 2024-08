Revelan que el futuro de Mirtha Legrand está en peligro en Canal 13: qué pasó

El periodista de Intrusos contó que habló con Nacho Viale, el nieto de Mirtha y su productor, y admitió que los contratos de su abuela y su hermana vencen en diciembre. Pero además, informó que entre septiembre y octubre tendrá la reunión anual con los gerentes para negociar la continuidad. “Hasta el momento no se sabe qué es lo que va a pasar”, cerró.

Cc @Intrusos pic.twitter.com/Qy4bo77XkV — América TV (@AmericaTV) July 30, 2024

El nuevo peinado de Mirtha Legrand que despertó todo tipo de comentarios

En la última emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand sorprendió a su fiel audiencia con un cambio de look que generó diversas reacciones. La icónica conductora, conocida por su elegante estilo, decidió renovar su peinado después de años de lucir el cabello de la misma manera. Durante el programa, Mirtha compartió con su público y su equipo la crítica que recibió de un ser querido sobre su nuevo estilo.

Con su característico carisma, Mirtha inició la noche preguntando a su producción y camarógrafos: "¿Les gusta la raya al medio?". La respuesta unánime fue un entusiasta "¡Sí!". Sin embargo, con picardía, la conductora bromeó: "¿Se dieron cuenta? Mmm, si yo no les digo...". A pesar de la aprobación general, Mirtha confesó que no todas las opiniones fueron positivas.

"Todos los llamados eran a favor, menos una que me dijo que le gustaba más la raya al costado. Y de esa es la que más me acuerdo", reveló la diva, mostrando que incluso una figura tan querida como ella no está exenta de las críticas. A pesar de este comentario, Mirtha se mostró contenta con su cambio de look y agradeció la cálida recepción del público.

Esa noche, Mirtha lució un deslumbrante vestido color durazno, el cual describió con entusiasmo: "¡Miren qué belleza el vestido que tengo hoy! Es un vestido en red, bordado con cristal y cinta de organza color damasco". Este elegante atuendo, obra del reconocido diseñador Claudio Cosano, fue uno de los puntos destacados de la noche. Mirtha no escatimó en elogios para su estilista, mencionando: "Es de Claudio Cosano, que está acá Claudito, como siempre".