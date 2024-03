Revelan por qué Marcos Ginocchio no quiso estar de novio con la China Suárez

Cabe recordar que son muy buenos amigos, de hecho, él estuvo invitado a los cumpleaños de ella y sus hijos. Pero, al parecer, la relación entre ellos no pasa más allá de buena onda y amistad, ya que el campeón de Gran Hermano tiene sus motivos para no involucrarse románticamente.

Cabe recordar que en su momento Ángel de Brito informó sobre el estado del vínculo entre el salteño y la cantante: “Todavía no pasó nada del otro mundo. Vienen histeriqueando desde la Bresh. Hace unos días él estuvo en el cumple de la hija. Estaba el ex, padre de la hija".

"Hubo chapuzones en la pileta, atracciones de parque de diversiones y mesa dulce en tonos pasteles con muñecos squishy contaron los portales, pero nadie contó que estaba ‘el primo’. Los dos solteros. Ella rompió con el cantante hace un tiempo. Si no son novios, es porque él es lenteja”, sumó.

"De Marcos se dijeron un motón de cosas cuando terminó el programa. Marcos no quiere saber nada, ni con hacer streaming, ni con ser panelista. Se está preparando para ser actor. Está enfocado, y le va muy bien, en las campañas que está haciendo en las redes sociales", sostuvo Ángel de Brito sobre Marcos.

"Se hizo muy amigo de la China Suárez. Son solo amigos. No quiere saber nada con ella, no es algo que a él le interese estar de novio con la China Suárez. A Marcos no le interesa la China, yo con la China no tengo comunicación. Solo sé que a Marcos no le interesa ella", cerró.

La tremenda crítica de Catalina al último ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio

Cada edición que pasa de Gran Hermano cautiva al público y demuestra porque es uno de los formatos más importantes de la TV, sobre todo en Argentina. Es que mucha gente crea un lazo especial con los participantes y se vuelven súper fanáticos, que fue lo que consiguió Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2022 del show.

En esta nueva temporada, la 2023, todavía quedan varios participantes compitiendo y demostrando dentro de la casa más famosa del país lo que tienen para dar y para adueñarse del certamen. Una de las que sigue es Catalina Gorostidi, una de las jugadoras extrovertidas y sin pelos en la lengua que aparecieron.

Sin embargo, ella hizo algo muy peligroso, y es que se metió con el último campeón, y por consiguiente, con todo su fandom y sus seguidores. Ella lanzó una crítica letal contra el salteño, y sus palabras causaron repudio en el exterior y varios usuarios exigieron su eliminación.

La médica pediatra se expresó de manera despectiva haciendo referencia a la forma de juego que demostró Marcos Ginocchio en la pasada edición de Gran Hermano. “Hay mucho caracol, como decían el otro día, mucho Marcos acá adentro”.

Esa declaración surgió durante una conversación con Juliana “Furia” Scaglione. “Esto es Gran Hermano, papá. ¿A dónde vinieron? ¿A jugar al piedra, papel o tijera?”, había expresado la doble de riesgo.

Luego de que Gorostidi criticara a Marcos, surgieron todo tipo de comentarios en su contra. Por eso, los espectadores del reality volvieron tendencia “Catalina al 9009″ para pedir que envíen votos negativos y lograr eliminarla.

A horas de la gala de eliminación, varios usuarios de Twitter aseguran que la aliada de Furia será la próxima en irse de la casa. “Prepará la valija porque este domingo te rajamos”, dice uno de los posteos que circularon en la red.

Cata quedó en placa por haberse movido durante el desafío del “Congelados”, al igual que Rosina Beltrán. Además, compite con Martín Ku, Paloma Méndez, Nicolás Grosman y Joel Ojeda.