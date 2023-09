Revelan en qué quedó la denuncia de Estefi Berardi contra Yanina Latorre

Eso derivó en que Berardi dejara su puesto de ‘’angelita’’ en LAM y tomara acciones legales contra Latorre. En aquel momento, Berardi dijo en Socios del Espectáculos que “mis acciones legales fueron por las mentiras, que no pienso repetir, porque no me hicieron bien en su momento. Es contra Yanina Latorre… Es una investigación que está en curso’’ .

“Soy la séptima persona que le inicia acciones legales -continuó Estefi-. No soy la única. Ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Cuando me empezó a pasar a mí, que vi que me agredía tanto, no me quedó otra”, expresó sobre su enfrentamiento con Latorre.