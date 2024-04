Revelan quién es el nuevo novio de Julieta Poggio y a qué se dedica

juli poggio mendoza.jpg Julieta Poggio se fue de vacaciones a Mendoza.

“Este chico es mendocino y viene de familia cómoda. Es un chico muy fachero. Habrían estado juntos haciendo rafting allá en Mendoza, haciendo actividades”, agregó la panelista.

Quién sería el nuevo novio de Julieta Poggio

“Y ella fue con este otro amigo, Fabri Maida, y no sé si algún otro amigo más. A mí, en principio, me habían mandado el video en el boliche (de Julieta Poggio) bailando música electrónica y me hablaron de unos besos con Fabri Maida. Pero después, alguien muy cercano a mí me dijo que no era por ahí”, reconoció Pochi de Gossipeame sobre Julieta Poggio.

Según contó la periodista, el joven en cuestión se llama Joaquín Codés y en su perfil de Instagram, donde Julieta lo sigue, se presentó como Licenciado en Comercio Internacional. Además, forma parte de la empresa Biogamma, que se dedica a la venta y comercialización de productos médicos.

El accidente de Julieta Poggio con su novio, que casi arruina sus vacaciones románticas

Según contó la periodista, Julieta Poggio habría tenido un accidente en medio de su escapada junto con Joaquín Codés. “Lo que me cuentan es que el tío le prestó una camioneta a él. Y parece que le se pinchó”, expuso Pochi .

“Pinchó una rueda. Y el tío estaba bastante enojado. Él estaba muy emocionado. Con amigos. Recibiendo. Llevándola a Juli Poggio, llevándola para todos lados, llevándola a hacer rafting”, indicó la periodista sobre el imprevisto que vivió la actriz con el joven y catalogó al romance como “muy reciente”.