Revelaron que Roberto García Moritán estaría de novio, a un mes de su separación de Pampita

A un mes de la separación de Pampita, el ex legislador porteño ya habría encontrado consuelo en los brazos de otra mujer.

El revuelo comenzó el pasado fin de semana, cuando la cuenta de redes de LAM viralizó una foto de Moritán caminando por Barrio Norte con un pack de seis cervezas y una gaseosa de pomelo. En un principio, se pensó que se trataba de una noche solitaria del exministro, pero la historia tomó un giro inesperado cuando De Brito recibió una serie de mensajes en vivo que aportaron detalles sobre la verdadera compañía del ex de Pampita.

La información sobre la supuesta nueva pareja de Moritán provino de una fuente cercana que, según Ángel, reside en el edificio contiguo al de Moritán. “Tengo testigos presenciales”, aseguró el periodista. “Me escribe una persona y me dice que la chica que estuvo con él el sábado volvió al departamento anoche”, detalló. Según su relato, la misteriosa mujer no sería parte del ámbito mediático, ya que la informante no logró identificarla.

Moritán 2.jpg Roberto García Moritán

Quién es la nueva novia de Roberto García Moritán

La información fue ampliándose con más mensajes de la fuente, que se autoproclamó como parte del “Team Pampita”, sugiriendo un cierto deseo de venganza hacia el empresario. “Hoy me volvió a escribir: ‘Hola, actualizo: la chica hoy salió sola, con un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron, así que deben saber más que yo’”, leyó Ángel, dejando entrever que la presencia de esta mujer en la vida de Moritán no pasó desapercibida para quienes frecuentan el edificio.

Mientras la noticia se desarrollaba en el programa, Julieta Argenta agregó un dato que elevó aún más el tono de la charla: “Hay una chica en particular que estaba incomodando a algunos en el Gobierno de la Ciudad cuando recibí la información. Es una mujer del Conurbano, y según parece, Moritán habría estado conviviendo con ella de manera intermitente, como pernoctando en su casa”, explicó la panelista, sugiriendo una convivencia parcial.