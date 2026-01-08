Roly Serrano explotó contra quienes criticaron su noviazgo con una joven 40 años menor

El actor salió al cruce de quienes cuestionaron su romance con Candelaria, una actriz de 31 años, de quien está profundamente enamorado.

Roly Serrano está profundamente enamorado de Candelaria Saldaño Vicente , una actriz de 31 años que conoció durante una temporada en Villa Carlos Paz. El actor le lleva casi 40 años a la joven y ante las fuertes críticas que recibió por la diferencia de edad, Serrano salió a responder a quienes lo cuestionaron.

Blanquear el romance llevó a que el actor recibiera un sinfín de críticas y harto de los comentarios decidió romper el silencio y enfrentar a quienes no bancan la relación. "No quiero hablar del tema. Me parece una tontera, es mi vida privada" , dijo en un móvil con Intrusos (América).

Respecto al vínculo con la joven, enfatizó en que "no voy a hablar de ella" y aseguró que "quiero preservarla". Según el actor, Candelaria no la pasa bien con la exposición y "no se siente bien" . "Han dicho estupideces, entonces no quiero hablar", dijo Serrano de 70 años.

Enojado, arremetió contra quienes cuestionaron su romance: "La gente parece que no tiene vida y se meten con la vida de los demás, de los otros".

Enamorado

Roly Serrano volvió a la escena luego de un 2024 teñido por un terrible accidente automovilístico que lo dejó casi 9 meses internado en grave estado. Sin embargo, el actor logró superar la situación y este fin de semana reapareció en el escenario al frente de una obra de teatro en Villa Carlos Paz.

Junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares, Serrano protagoniza Suspendan la boda en el Teatro Candilejas 1 y su vuelta fue ovacionada por el público.

No hay dudas de que su aparición fue emotiva ya que durante la internación luchó por su vida. Hoy, el actor vive un presente soñado y no solo desde lo laboral, también en el plano personal.

Es que según contó apostó nuevamente al amor, luego de la muerte en 2004 de su esposa Claudia con quien estuvo casado 20 años, y lo hizo con una joven cordobesa de 31 años.

Candelaria Vicente

Se trata de Candelaria Saldaño Vicente, una actriz 40 años menor que él a quien conoció a fines del 2023 en Córdoba cuando el actor viajó para hacer temporada con su obra Rolando.

Desde aquel entonces, la pareja no se separó e incluso Candelaria estuvo acompañando durante su internación y posterior rehabilitación donde logró bajar 50 kilos.

La joven es egresada de la Universidad de Córdoba donde estudió la licenciatura en teatro y está muy comprometida con el mundo artístico.

El actor reconoció, en una entrevista en Teleshow, que nunca se imaginó tener una nueva oportunidad en el amor y aseguró que ya conviven y que con ella “compartimos mucho en lo personal y en lo profesional”.