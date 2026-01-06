Romance entre Ciro de Los Piojos y la bajista de la banda 22 años menor

El líder de Los Piojos habría comenzado el romance hace más de un año tras la separación de Luciana con el baterista de Los Ratones Paranoicos.

El romance de Ciro de Los Piojos con la bajista de la banda Luciana Valdés

Andrés "Ciro" Martínez , líder de Los Piojos está en el centro de la escena mediática y no por el retorno de la banda y su gira en 2025. Ahora, el cantante está vinculado sentimentalmente a su compañera bajista Luciana Valdés.

La información fue confirmada por la periodista Fernanda Iglesias quien en Puro Show (El Trece) confirmó el romance entre el cantante y la joven de 35 años que es reemplazo del histórico integrante del grupo, Micky Rodríguez.

Iglesias no solo tildó de "mujeriego" al cantante, sino que aseguró que suele costarle blanquear sus vínculos. la mujer en cuestión, 22 años menor a él, se hace llamar Luli Bass y estuvo casada con el baterista de Los Ratones Paranoicos, Heber Vicente.

Luciana Valdés

"Ellos se enamoraron y ella se separó de su marido. Se fue de la casa. Hace un año que están", dijo la periodista sobre el incipiente romance de la artista con el músico de 57 años.

Luli lleva más de dos décadas en el ambiente de la música. Su trayectoria arriba de los escenarios comenzó cuando apenas tenía 13 años y trabajó con diversos artistas como Valeria Lynch y Juanse.

Por el momento, ni Ciro, ni Luli se hicieron eco de las versiones que confirman el romance del 2026.