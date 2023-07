Romina Uhrig se bajó de LAM, fue a Bendita y destrozó a Ángel de Brito

La ex participante de Gran Hermano fue la gran protagonista de una de las peleas de la semana.

Sin embargo, todo parecía haberse solucionado entre la ex diputada y LAM cuando anunciaron que este lunes iba a ser la “Angelita por un día”. Pero, a horas del inicio se supo que iban a ponerle la marcha peronista y eso terminó de molestar a la mediática que avisó que se bajaba de su participación.

Por si fuera poco, luego fue a un programa de stream y mostró su enojo con Yanina Latorre y Ángel de Brito: "Un montón de veces lo quise hacer, después me frené de vuelta. Yo no avanzo contra el odio y la bronca pero a veces te lleva... No quiero tener odio y bronca pero a veces, son tantas cosas feas y te da mucha impotencias y ganas de decir 'lo dejo'".