Ronnie Arias reveló cómo quedó su cuerpo tras sufrir un ACV

“Mi entrenador se dio cuenta de que algo me pasaba y empezó a preguntarme dónde vivía, con quién vivía. Estaba solo porque Pablo estaba Uruguay y Juan había ido a hacer compras. Cuando llegó, el entrenador le dijo que me llevara al Fleni", aclaró en la nota.

Asimismo, el locutor comentó: "Tuve una amnesia temporal o momentánea. Pero a los seis meses me hice estudios y me dijeron que, en algún momento de esos seis meses, sí tuve un ACV. Nunca me enteré". Por su parte, cerró el tema, y afirmó: “No sentí nada, no tuve ningún síntoma".

Por último, recordemos que Ronnie Arias esta alejado de la televisión tras su paso por Poco Correctos (El Trece), y volvió a la radio donde actualmente se encuentra conduciendo el programa Sanata (POP 101.5).

El enojo de Ronnie Arias con Florencia de la V

Ronnie Arias no tuvo piedad y destrozó a Florencia de la V. Acusó a la conductora de Intrusos de ser una hipócrita por sus actitudes en el pasado con el colectivo LGBTIQ+.

Hace unos días, la conductora entrevistó en su programa a Jorgelina Abelardo, la mejor amiga de la recordada vedette trans Cris Miró, en el marco del estreno de la serie que ilustrará su historia de vida.

Mientras transcurría la nota, Ángel de Brito escribió en Twitter: "La hipocresía televisada. La que discriminó y pisó cabezas de sus compañeras trans. El programa que atacó a esa comunidad constantemente. ¿No tienen memoria?".

Tras el revuelo que generó el posteo del periodista, Ronnie Arias se sumó al cuestionamiento contra Florencia, y al aire de Pop Radio (FM 101.5), disparó: "Flor, yo se que sos divina, sos graciosas... pero sos una conchuda, mamita".

"Yo ya sé, a mí me la hiciste también. O sea, no es que quiero ser malo con vos pero hablamos, nos conocimos en lo de Pablo, hablamos del tema, yo te dije cuál era el tema, y vos terminaste bautizando en la Iglesia a tus hijos. Y, cuando te pregunté por qué, vos una mujer trans, dijiste que era culpa de Jorge Ibáñez", siguió el conductor, ventilando sus internas con Florencia.

"Entonces, memoria mamita. Todos los que estamos hoy acá con un micrófono de la colectividad, del colectivo LGBTIQ+, no te debemos nada", cerró explosivo Ronnie Arias.