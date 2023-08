Ronnie Arias sufrió un ACV: de qué manera se enteró

Sucedió hace dos meses, pero el integrante de Poco Correctos no se enteró de ello hasta que no se realizó un chequeo de rutina.

Hace dos meses, el conductor Ronnie Arias sufrió un fuerte episodio de salud, pero que no logró detectar ningún síntoma en el momento de los hechos. El integrante de Poco Correctos tuvo un ACV siliente, pero no se enteró hasta que se hizo un chequeo de rutina.

La encargada de revelar la noticia fue la panelista Estefi Berardi en Mañanísima, mientras trataban el tema con un doctor. La panelista mostró el audio que le mando el humorista, pero no sin antes aclarar varias veces que él se lo había permitido difundir.

"Es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina", explicó Ronnie.