Sabrina de Gran Hermano contó el peor chisme de su ex novio Brian

La ex hermanita que fue la última en abandonar la casa dijo un durísimo comentario sobre la íntimidad de su ex pareja

image.png

La dura confesión de Sabrina sobre su ex

En medio del escándalo que se desató después de ser acusada de serle infiel a su actual pareja con Alan Simone, la participante se sinceró con sus compañeros y volvió a causar polémica en las redes sociales. Los hermanitos estaban hablando sobre sexo y Agostina le hizo una fuerte pregunta a la rubia: “¿G... bien?”.

“Sí, pero no me dejaba mi espacio”, respondió Sabrina recordando las primeras salidas con un novio que tuvo hace unos años, cuando se separó brevemente de Brian Fernández. “No me mató tampoco”, admitió.

Sabrina Cortez dejó en ridículo a su exnovio al confesar cómo era en la INTIMIDAD _ TN - Google Chrome 2024-02-06 17-36-37.mp4

“Ay pobre”, acotó Virginia, interrumpiéndola en el momento justo en el que mencionó a Fernández, posiblemente para comparar el desempeño de su ex con el de su pareja. Sin embargo, se retractó y, en cambio, comentó: “ “No me dio vuelta y vuelta como me hubiese gustado, pero no estaba mal”.

Según contó Sabrina, el joven en cuestión se llamaba Alan y salieron un par de veces mientras atravesaba una crisis en su relación de más de ocho años. Aunque el noviazgo no prosperó, reconoció que la mala experiencia le permitió entender por qué no tenía novia. “Después ya ni veía esa parte, no ponía eso en la balanza... ahí dije ‘con razón está soltero’”, sentenció con humor.