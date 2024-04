Sabrina Rojas contó como nunca qué se dijeron con Flor Vigna por teléfono

La actriz visitó LAM con Augusto Tartúfoli para hablar del programa que conducirán juntos en América y habló de muchos temas, entre ellos, de Flor Vigna. La ex de Castro profundizó en la charla que mantuvieron con Vigna para aclarar todo lo ocurrido y evitar los malentendidos.

“No sé si empezar a decir quién llamó primero”, comenzó diciendo Sabrina, tratando de resguardarse para no tener problemas con Flor nuevamente. “Hablamos y empezó picante y después logramos entendernos, hablamos una hora y media”, reconoció la actriz sobre la extensa conversación.

Cómo fue la charla entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Sabrina Rojas reconoció que la charla permitió disipar dudas que ambas tenían sobre sus respectivas actitudes y confesó: “Yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas, ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”.

“Creo que hay cosas que no comprende, no sé si de la vida adulta, pero sí de la vida familiar, entonces tuve que contar un poco de mi historia con Luciano para atrás para que ella comprenda que hay cosas mías con Luciano que son con Luciano y que ella no tiene nada que ver”, expuso Rojas.

sabrina rojas luciano castro flor vigna portada.jpg Sabrina Rojas y Flor Vigna aclararon sus diferencias.

La aclaración que Sabrina Rojas le hizo a Flor Vigna

“Le dije que a mí no me importa con quien esté Luciano. Y si le tengo que decir algo, se lo voy a decir y si se lo tengo que reclamar, se lo voy a reclamar y que no tiene nada que ver con quien esté”, le aclaró Sabrina Rojas y contó que comprendió “la sensación que tuvo Flor Vigna” que le hizo creer que ella era la responsable de su ruptura con Castro.

“Yo le tuve que explicar un par de cosas que tal vez ella no sabe porque tiene que ver con el vínculo de madre y padre”, dijo Sabrina pero aclaró que “no quería entrar en detalles”. A pesar de no querer mencionar todo lo que hablaron, la actriz aclaró que uno de los temas de conversación fueron los reclamos de la bailarina por los “llamados a Castro” en el momento que ellos se estaban por ir de viaje.