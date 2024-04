Sabrina Rojas contó qué espera de un hombre tras separarse del Tucu López

Al enterarse que su ex pareja estaba de novio nuevamente, la actriz salió a hablar y no evitó lanzarle una fuerte indirecta.

Sabrina Rojas , quien recientemente reveló su soltería tras su separación con el actor Tucu López, tomó una decisión contundente para cortar cualquier lazo que la uniera a su expareja: dejar de seguirlo en Instagram. En una entrevista con Intrusos, la actriz expresó sin rodeos su postura: "Lo dejé de seguir porque ya no tenemos vínculo".

La ruptura virtual con López refleja el distanciamiento definitivo que vive Rojas respecto a su ex pareja. Ante la consulta sobre su decisión, la actriz fue clara: "No me interesa ver las publicaciones de mi exnovio, ni mantener contacto con él". Este gesto simboliza el cierre de un capítulo en su vida sentimental, dejando atrás cualquier expectativa de reconciliación.

En un ambiente distendido, Rojas compartió sus pensamientos sobre su presente amoroso y sus expectativas para el futuro. "Quiero de 40 para arriba, mínimo... No estoy para ponerme de novia para nada, pero si estoy abierta a conocer", declaró la actriz. Sin embargo, enfatizó la importancia de encontrar a alguien íntegro, alejado de la inmadurez y las superficialidades.

El fuerte palo de Sabrina Rojas contra el Tucu López

El panel del programa no pudo contener las risas cuando Rojas lanzó una fuerte frase sobre sus preferencias: "Basta de chavones de 45 que siguen a nenitas de 20 en bolas. Pavotes no, hombres". Este comentario, aunque sin nombres específicos, resonó en relación a la edad de su ex pareja y otras figuras del espectáculo.

Sabrina Rojas 2.jpg

La entrevista también tocó temas delicados, como las versiones contradictorias sobre la relación de López con los hijos de Rojas. Sin embargo, la actriz optó por no profundizar en este aspecto, dejando en claro su deseo de cerrar ese capítulo de su vida. "No tengo un doble discurso. El discurso de los demás, pregúntenle a él. No quiero hablar de él", sentenció Rojas, evidenciando su determinación de mirar hacia adelante.

El nuevo noviazgo de Tucu López

Mientras tanto, el Tucu López está nuevamente en pareja, aunque estaría en una relación abierta con Haydée Codón. Este romance fue revelado en LAM por Yanina Latorre, quien además comentó la reacción de Rojas ante la noticia.

"El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, algo casual, con la vestuarista de 'Sinvergüenzas', la obra que están haciendo en gira", compartió Fernanda Iglesias en el programa. "La vestuarista es preciosa y se llama Aide. Lo sabe todo el elenco, a mí me contó alguien del elenco. No tendrían exclusividad. Él puede andar por ahí como quiera, pero con esta tiene un vínculo", añadió.