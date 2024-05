Sabrina Rojas contó quiénes son los dos hombres que la consuelan

Sabrina Rojas estuvo en las últimas semanas en boca de todos los medios de comunicación del mundo de la farándula y el espectáculo debido al nuevo romance de su ex pareja, Luciano Castro, con Griselda Siciliani. Sin embargo, ahora la actriz pasó a ser noticia por un comentario que hizo sobre la amistad entre el hombre y la mujer.

Todo se dio durante el programa del martes por la noche, donde hablaban y debatían sobre las repercusiones que se levantaron luego de que se viralizara la particular foto que publicó la China Suárez en las redes sociales donde se la ve junto a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, acostado en una cama.

A partir de allí, empezó el debate con la pregunta inicial que hizo su compañero, Guido Záffora, quien actualmente está de reemplazo en Pasó en América en lugar de Tartu. “¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer?” disparó el panelista a la conductora, después de hablar sobre uno de los temas del momento.

Fue entonces que Sabrina no dudó con su respuesta: “Sí, obvio. Yo tengo amigos hombres. Siguiendo el hilo, Záffora le preguntó si tenían alguna intención más allá de la amistad, a lo que ella completó: “que ni me dieron, ni me quieren dar”.

La actriz subió una imagen del ex GH y luego la borró. #PasóEnAmérica pic.twitter.com/IWvEjTYAX4 — América TV (@AmericaTV) May 28, 2024

“Y somos íntimos y hago catarsis. Son hetero. Sí, yo tengo, pero nunca nada”, agregó la expareja de Luciano Castro con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, dejando en claro lo que piensa sobre los vínculos muy estrechos entre personas de distinto sexo.

“acá estamos hablando justamente del hetero, al que le gusta la mujer. Y no nada. Pero acá en este caso (por la foto de la China Suárez y Marcos Gniocchio) yo creo que hay onda”, cerró la conductora.

Sabrina Rojas le salva la vida Luciano Castro

Paula Chaves estableció un gran vínculo de amistad con Sabrina Rojas, tras convertirse en colegas en la obra “Misterio en la cabaña”. En medio de su charla con Fer Dente, la modelo se refirió a la nueva relación de Luciano Castro y reveló cuál es el rol que cumple su compañera de trabajo en la vida del actor.

En ese contexto, la mujer de Pedro Alfonso contó el importante rol que cumple la actriz en la vida de su ex: "No hay nadie que cuide más a Luciano que Sabrina, lo adora y cuida constantemente, muchísimo”.