Espectáculos La Mañana Sabrina Rojas Sabrina Rojas describió de la peor manera el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas habló de su ex pareja y se metió de lleno a opinar sobre las nuevas fotos que circularon de él junto con Griselda Siciliani.







Sabrina Rojas describió de la peor manera el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani finalmente decidieron hacer pública su relación, y las primeras fotos de la pareja en redes sociales han generado un gran revuelo. Mientras los rumores y las especulaciones rodeaban a los actores, la confirmación oficial no tardó en llegar. Sin embargo, la noticia no fue del agrado de todos, especialmente de Sabrina Rojas, exesposa de Luciano Castro, quien no dudó en expresar su opinión.

Sabrina Rojas, desde su programa Pasó en América, se mostró crítica y filosa respecto a la nueva pareja. "Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor. Él sí. Estamos hablando de ‘El Gordo’ Castro”, comentó en tono irónico, dejando claro su desaprobación hacia Siciliani y su exmarido.

Griselda 2.jpg Luciano Castro y Sabrina Rojas Qué dijo Sabrina Rojas del romance de su ex y Grisel Siciliani La conductora no se detuvo ahí y continuó analizando la relación de la nueva pareja: “Vamos a contar lo que pasó. Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo lo muestra y lo declara”. Añadió con sarcasmo: “La sonrisa del Gordo es hermosa, está muy linda. ¡Esta pareja tiene un fuego, te digo!”. En este contexto, Sabrina no pudo evitar lanzar indirectas y comentarios picantes sobre la relación.