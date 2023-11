Sabrina Rojas explotó contra Luciano Castro y Vigna por su video hot: “Eso es…”

La actual pareja de Castro, subió un video a las redes sociales, al borde de la censura. La ex de Luciano, le salió al cruce a Flor y mostró su enojo por la situación.

Pero más allá del buen trato que pudieron conseguir, la relación alcanzó un límite y generó un rose entre la actual y la ex de Castro, por un video subido de tono que publicó Flor en sus redes sociales.

Tras ocho años de pareja y dos de matrimonio, en 2019 Rojas y Castro decidieron ponerle fin a la relación amorosa que mantenían y cada uno continuó con su vida. Con dos hijos en el medio, ambos decidieron hacer las cosas con tranquilidad para no trasladar problemas a los niños.

El chispazo entre Sabrina y Flor se dio por el video publicado, ya que no le pareció adecuado para que sus hijos, Esperanza y Fausto, vean a Luciano, en ese nivel de exposición.

Luciano-Castro-Flor.jpg

“Está bueno que Flor, que es quién sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vea a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas”, dijo en el programa de chimentos LAM.

Además, Sabrina contó como trabajaban este tema cuando aún eran pareja: “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”.

Y concluyó su relato: “Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.

La publicación que llamó la atención de Sabrina, y generó un malestar, fue un video publicado en las historias de Instagram, donde Flor se ve luciendo una pollera negra y una musculosa naranja y azul mientras permanece parada. Lo provocante, fue la presencia de Luciano introduciendo sus manos debajo de la falda de la bailarina del Bailando 2023. A minutos de ser publicada, Vigna decidió eliminarla del perfil.