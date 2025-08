Sabrina Rojas hundió a Luciano Castro: "me apagué para que el brillase"

Hilvana esta última afirmación al hecho inédito de su soltería porque, como cuenta: “Desde mis quince viví de novia. Soltando y agarrando parejas que, inevitablemente, modifican la vibra, el rumbo, quienes somos”. Es entonces que, discurriendo conclusiones de estos dos últimos años, asegura que “pensar solo en mí, sin que nadie altere mi energía, fue producto del modo en el que ahora me veo, me considero y hasta me proyecto para la posibilidad de otras compañías”.

image

Claro, a Sabrina le gustan las historias de amor, pero ya no le urgen tanto como que sean “sanas”. No las necesita, “ni mucho menos las extraño”, asegura muy a pesar del intento de sus amigas por buscarle match. “Porque finalmente me encontré. Me miro. Me gusto. Y estoy más consciente de todo, especialmente de mí”.

Cuestiones a las que empezó a echar luz durante la “crisis final” que terminó un matrimonio de once años (tras cinco de noviazgo) con Luciano Castro. Habla en términos de “sanar” cuando se refiere a “detectar todo eso que alguna vez normalicé y a entender que uno debe irse de lugares en los que ya no está cómoda ni feliz”, explica.

Las declaraciones de Sabrina Rojas

“Había dejado de quererme”, reflexiona en la nota Sabrina Rojas. “De quererme y, principalmente, de creer en mí. En parte, por haberme ocupado primero de que el otro estuviese bien. Sin antes preguntarme a mí misma qué sentía y qué necesitaba. No le daba crédito a mi potencial y me medía para ser ‘demasiado correcta’”, revela.

“Me dediqué a mis hijos. En primer lugar porque admiraba la trayectoria de mi marido. Era el ídolo. Protagonista de las novelas más exitosas de eltrece… Y, ¿qué se yo? A mí me tocaba quedarme en casa para que todo estuviese listo y funcionando cuando él llegara. Después de todo yo venía de ser ‘la chica sexy de Paparazzi’ y estaba al lado de un ‘cool’. Había que cuidarlo. No quería que nada de eso afectase o perjudicase su carrera”, analiza. Aún hoy le es imposible asegurar si aquello “fue una postura que elegí tomar o si efectivamente se trató de una bajada inconsciente. Porque él no me decía ‘no trabajes’, pero por ahí tiraba un ‘¿Eso vas a hacer?’”, reproduce con gesto despectivo.

“Creo que me apagué para que él brillase. Había momentos en los que me decía a mí misma: ‘¡Pero si vos también tenías un nombre antes de esta relación! No te conoció siendo cajera de un supermercado’. De hecho, fue trabajando juntos, convocados al mismo escenario”, dice respecto de Valientes, la versión teatral del éxito televisivo de Polka (eltrece, 2009-2010) en el Teatro América de Mar del Plata, que Luciano Castro protagonizó junto a Gonzalo Heredia (43) y Mariano Martínez (46), quien, a propósito, había tenido “un breve picoteo” con Sabrina “cuando éramos tan jóvenes que ya ni me acuerdo”, bromea.

En definitiva y resumiendo: ¿Qué aprendió Sabrina del amor? “Que nunca jamás debo renunciar al amor propio. Porque luego es la base de un amor sano”, prioriza.