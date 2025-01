Sabrina Rojas le pegó el peor palo del mundo a su ex, el Tucu López

Sabrina Rojas no tiene ningún inconveniente en decir lo que piensa en público, algo que demostró con Luciano Castro, padre de sus dos hijos, a quien no dudó en tildar como mal padre frente a las cámaras de televisión.

”No hay posibilidades de que vuelva con el Tucu, estamos muy bien así. Pero le digo a Fátima Florez que le entre, no lo va a olvidar. El Tucu es un buen amante”. Y completó: “El Tucu es experto en rescatar gatos, de toda la vida. No solo desde que es bombero”.

image.png

Y continuó: “No, no me molesta, pero ya me parece un montón frenar, dar la nota. Me pasa eso”. En esta misma línea, volvió a negar un romance con Pipa Benedetto, ex jugador de Boca Juniors, y si bien desmintió que se hayan besado, reconoció que sí interactuaron: “Hablé, le pedí un video para mi hijo, buena onda”.

La ex esposa del Pipa Benedetto rompió el silencio en medio de los rumores de relación con Sabrina Rojas

En los últimos días, fue Noelia Pons, exesposa del Pipa Benedetto, quien salió a aclarar su situación sentimental en medio del supuesto vínculo entre el padre de sus hijos y Sabrina Rojas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, en la que tiene todas las fotos de su feed ocultas para el público, la madre de Helena y Felipe Benedetto remarcó: “Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas preguntando si me separé. Esto lo cuento porque sé que a muchas mujeres les puede hacer bien escucharlo”.

image.png

Los rumores de romance entre el ex jugador de Boja y Sabrina comenzaron a circular cuando desde la cuenta de chimentos en redes, @lomaspopu, publicaron una imagen en la que se los vio juntos. “No se llegaba a ver bien por momentos porque se iban más a lo oscuro y ya no se veía. Pero mucho abrazo, risas y miradas. Ella le bailaba supercontenta”, comunicaron.