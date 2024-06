Sabrina Rojas reveló si se reconcilió con su primer novio: "Ya sanamos"

“Buscando, buscando, encontré con quién anda. Es alguien del pasado, es alguien con quien la hemos visto muy de jovencita. Podríamos decir que es un ex, un ex con el que ella estuvo casi a punto de casarse. Estamos hablando de Sabrina Rojas, que está visitando a su ex, Juan Pablo, al que dejó por Luciano, Juan Pablo Inigizian”, había dicho Paula Varela en Socios del Espectáculo.

En medio de los rumores, Sabrina Rojas rompió el silencio en Socios y explicó su vínculo con Juan Pablo Inigizian. “Me lo crucé en un cumpleaños, hace mil años que no lo veía y charlamos mucho, pero nada, eso”, reconoció la conductora sobre su encuentro con su ex, a quien dejó por Castro en el pasado.

“Habíamos perdido contacto, creo que lo vi hará dos años que fui a comer a un lugar donde él trabaja pero ‘hola’, ‘chau’, ‘qué haces’ y nada más”, expuso la actriz sobre lo que pasó entre ellos una vez que lo vio, pero confirmó que le da pudor hablar de él porque “es una persona de muy bajo perfil”. “No elige esto”, señaló.

Además, acusó a los periodistas de Socios de ser “espanta chongos” por hablar demasiado de su vida amorosa. “Paren de mandarme al frente”, pidió y confirmó que esa actitud le genera inconvenientes con sus conquistas. “Cada vez que conozco a alguien al chongo le da pánico la foto. Hay gente que realmente no quiere ser parte”, lanzó Sabrina.

Qué dijo Sabrina Rojas de su relación con su ex

Sin problemas, habló de su relación con su ex, a quien habría dejado por Luciano Castro, el papá de sus dos hijos Esperanza y Fausto. “Con Juan salimos 7 años. Es un tipo divino, un amor de persona y terminamos raro. Yo resolví mal pero bueno, cosas que pasan en la vida”, remarcó Rojas sobre el final de su relación con Pablo.

A pesar de tener una conflictiva separación, la actriz confesó que ya pudieron dejar atrás esa etapa. “Ya sanamos. Hace muchísimos años atrás pudimos juntarnos y tener una charla donde sanamos. Entonces las pocas veces que nos hemos cruzado, en estos años, nos podemos dar un abrazo”, sostuvo Sabrina Rojas.

Qué dijo Sabrina Rojas cuando le ofrecieron reunirse con Griselda Siciliani

Los cuatro organizaban cenas juntos en las que incluían a Fausto y Esperanza, los dos hijos que los actores tienen en común. Sin embargo, cuando a Sabrina le preguntaron si aceptaría reunirse con Griselda Siciliani, la nueva pareja de su ex, la actriz sorprendió con su respuesta.

Sabrina Rojas.jpg Sabrina Rojas

"No, no creo que haya un encuentro. Ya no es necesario. En algún cumpleaños puede ser. Con Griselda no veo tanto ensamble (como hubo con Flor)", reconoció en diálogo con Socios del Espectáculo.

Dando sus motivos, la también conductora continuó: "Antes tuvimos la urgencia de hacerlo porque eran nuestros primeros novios después de habernos separados y fue para que los nenes vieran que estaba todo bien. Eso se hizo en pos de los niños, no porque tuviéramos ganas de estar todos juntos".

A pesar de esto, Rojas aseguró que le gusta que Castro esté atravesando un buen momento personal. "No hay cosa que me convenga más que el padre de mis hijos esté feliz", concluyó con acidez.