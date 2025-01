Sabrina Rojas se la jugó y dijo que opina de la China Suárez

Embed - Sabrina Rojas mano a mano en #Intrusos: "Con Luciano Castro tenemos poca relación"

Además, Rojas mencionó el “cinismo” que muchas veces aparece en estas situaciones, recordando las interacciones previas entre las partes involucradas. “Si hay un cinismo del otro lado, que te saludan y toda esa cosa, tiene lógica que Wanda esté tan enojada”, opinó, haciendo referencia a los mensajes que la China habría intercambiado con Wanda antes del escándalo.

Sabrina Rojas apuntó contra la China Suárez

Lejos de quedarse en la crítica, Sabrina Rojas también habló sobre sus propios valores y límites que se impone. “Yo no estaría con un hombre casado. Nunca estuve con un tipo casado. No me siento cómoda. No hago lo que no me gusta que me hagan”, enfatizó, marcando una diferencia clara con la actitud que, según ella, adopta la China Suárez.

Recordemos que todo el escándalo explotó a mediados de 2021 cuándo Wanda Nara reveló a través de redes sociales, y con pruebas, que la actriz había tenido una aventura con su marido de en ese entonces, el futbolista Mauro Icardi.

Desde entonces, todas las famosas del medio argentino miran de reojo a la China, ya que quedó marcada por sus antecedentes. Anteriormente había estado involucrada en el famoso "escándalo del motorhome", que derivó en el divorcio de Pampita de Benjamín Vicuña. Tiempo después, formalizó con el actor chileno con el que tuvo dos hijos.