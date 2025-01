Con qué famosa estuvo a los besos el Tucu Lopez en Carlos Paz

Cabe recordar que actualmente el Tucu forma parte del elenco de Sinvergüenzas y se lo ha vinculado sentimentalmente con Fátima Florez. Cuando le preguntaron por este vínculo, él había respondido: "¿Fátima está soltera? Recién nos saludamos, charlamos un poquito. Fátima es muy bella, por supuesto. Quién te dice"

Por su parte, Ricci es una de las protagonistas de la obra Exit y disfruta sin compromisos de sus días en Carlos Paz junto a Laura Cymer y Dan Breitman, sus compañeros de elenco.

El palo que le tiró Sabrina Rojas a su ex, el Tucu López

En las últimas horas, la actriz fue consultada por el supuesto acercamiento que tendría Luis ‘Tucu’ López con Fátima Florez y lanzó una indirecta que no pasó desapercibida. Todo ocurrió cuando la rubia y su expareja se cruzaron en Villa Carlos Paz, Córdoba, ciudad en la que hacen temporada.

En medio de una cena, ella brindó una entrevista para Intrusos (América TV) y se sinceró ante la pregunta de los panelistas sobre si le gustaría volver con el también bombero. ”No hay posibilidades de que vuelva con el Tucu, estamos muy bien así. Pero le digo a Fátima Florez que le entre, no lo va a olvidar. El Tucu es un buen amante. El Tucu es experto en rescatar gatos, de toda la vida. No solo desde que es bombero”.

SABRINA ROJAS.jpg Los rumores de una supuesta infidelidad del Tucu López quebraron la pareja, pero Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con el conductor.

Y continuó: “No, no me molesta, pero ya me parece un montón frenar, dar la nota. Me pasa eso”. En esta misma línea, volvió a negar un romance con Pipa Benedetto, ex jugador de Boca Juniors, y si bien desmintió que se hayan besado, reconoció que sí interactuaron: “Hablé, le pedí un video para mi hijo, buena onda”.