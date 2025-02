Salen a la luz mensajes racistas de Karla Sofía Gascón: especulan que es una estrategia para ganar el Oscar

“Que se recupere, pero este personaje no es ni puede ser ejemplo de nada ni para nadie, NADA, ni siquiera sus goles tan alabados, trampas y otras cosas peores”, expresó en referencia a los problemas de salud del exfutbolista argentino antes de su fallecimiento.

Días después, cuando se confirmó la noticia de su muerte, agregó: “Para mí, ejemplo de nada, ídolo de barro; muy mal ha de estar el mundo para que a este señor le llamasen Dios”.

A esta controversia también se sumó una declaración reciente en la que Gascón insinuó que parte del equipo de la película Sigo estando aquí estaba impulsando una campaña en su contra. “Si gana ella, estupendo, si gano yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película”, dijo. Recordemos que comentarios como este podrían ser tomando como una infracción a las normas de la Academia, que penalizan las difamaciones hacia otros nominados.

El comunicado de la actriz ante la polémica

Frente al escándalo, Gascón optó por eliminar su cuenta en X (antes Twitter) y emitir un comunicado en su cuenta de Instagram el que se explicó, y disculpó.

“Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro”.

En su descargo, también expresó que muchas de sus opiniones han evolucionado con el tiempo: “Sólo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día”.

“Reconozco, entre lágrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos”, sumó.