Santiago del Moro les avisó a los chicos el cambio que se viene en Gran Hermano

El desarrollo de la presente edición de Gran Hermano no está cumpliendo con las expectativas de Santiago del Moro ni de la producción del reality. Es por eso el conductor fue enfático en su vehemente arenga a los participantes a que comiencen a generar situaciones, y sobre todo al advertir que intervendrán con sobres.

“Aprovechen la posibilidad, porque dentro de poco se vienen no una, dos cosas power”, afirmó Santi con los dos sobres negros en sus manos. “Son re power”, enfatizó mientras todos lo miraban desconcertados desde el living de la casa más famosa del país.

Y para que no queden dudas aclaró: “Si tengo que definir esto ahora es acción”. El sobre negro se usa en Gran Hermano para comunicar una fuerte decisión que cambia el juego, como por ejemplo una dura sanción por violar reglas de juego clave.

De hecho, Juliana Díaz fue expulsada por compartir información del exterior y se anunció al sacar el veredicto de un sobre negro.

El discurso motivacional de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano

Todo el discurso motivacional de Santiago del Moro fue luego de avisarles a los participantes de Gran Hermano que no les daría comida. “Este fin de semana los vi mucho y les quiero dar un consejo, un punto de vista. Primero, el hecho de haber ganado un casting para entrar no les asegura nada. Esto no es un hotel cinco estrellas. Vi a muchos quejándose. ¡Jueguen! Piensen por qué GH los llamó a cada uno de ustedes”, protestó.

Entonces, exclamó: “Aprovéchenlo. Si se instalan en la queja, se quedan ahí. Veo a muchos quejándose mucho. Jueguen, hagan todo dentro de lo permitido. Disfruten este juego”, continuó.

En ese punto, Santi repudió que la gran mayoría quiera imitar la estrategia ganadora de Marcos Ginocchio: “Marcos ganó porque era así. Era un gran jugador, un gentleman. Nunca pisó el palito, cuando hubo que jugar, jugó. Cuando hubo que hacer estrategias, las hizo. Siempre jugando desde su lugar”.

“Pero creo que el juego de él condicionó a muchos. Ustedes son otra historia, están haciendo historia en esa casa. Disfrútenla. Es de ustedes. Ahora, si se duermen, hay miles esperando”, disparó sugestivo Santiago Del Moro para que los participantes de Gran Hermano 2023 reaccionen antes de ser reemplazados.