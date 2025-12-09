Santiago Maratea reveló su deseo de ser padre y contó las condiciones a su novia
El influencer abrió su corazón para exponer su deseo de convertirse en padre. Sin embargo, reveló algunas condiciones que deberá cumplir su próxima relación.
Santiago Maratea no suele hablar de su vida privada y cuando lo hace revoluciona las redes sociales. Así lo hizo en las últimas horas cuando se refirió a su deseo de convertirse en padre, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la serie de requisitos que marcó a su futura pareja.
El influencer actualmente se encuentra soltero y decidió referirse a hablar del tema generando sorpresa entre sus seguidores. “Quiero ser padre, me gustaría tener un mínimo de seis hijos, un máximo de once. Tengo para mantenerlos y el tiempo para criarlos. Si es con la misma mujer, tiene que querer parir varias veces”, dijo.
“Tengo miedo al compromiso. Cuando estoy con una piba que me gusta y me empiezo a enganchar, algo me genera que yo la tengo que cag… no lo afronto, lo evito”, sumó Maratea sobre el vinculo que se puede generar con la otra persona.
En el video que compartió en su Instagram donde tiene más de 3 millones de seguidores, aclaró que pese a que le tiene miedo a comprometerse, tiene optimismo. “Si hay justo tan piba que quiera seis hijos y no le moleste vincularse con un loco que le tema al compromiso y aparte tiene ciertas dificultades para reconocer emociones y comunicarlas, me llama”, concluyó.
