Espectáculos La Mañana Santiago Maratea Santiago Maratea reveló su deseo de ser padre y contó las condiciones a su novia

Santi Maratea reveló su deseo de ser padre y cuántos quiere tener

Santiago Maratea no suele hablar de su vida privada y cuando lo hace revoluciona las redes sociales. Así lo hizo en las últimas horas cuando se refirió a su deseo de convertirse en padre, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la serie de requisitos que marcó a su futura pareja.

El influencer actualmente se encuentra soltero y decidió referirse a hablar del tema generando sorpresa entre sus seguidores. “Quiero ser padre, me gustaría tener un mínimo de seis hijos, un máximo de once. Tengo para mantenerlos y el tiempo para criarlos. Si es con la misma mujer, tiene que querer parir varias veces”, dijo.

“Tengo miedo al compromiso. Cuando estoy con una piba que me gusta y me empiezo a enganchar, algo me genera que yo la tengo que cag… no lo afronto, lo evito”, sumó Maratea sobre el vinculo que se puede generar con la otra persona.