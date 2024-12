Se agarraron por la cocina: con quién discutió Petrona en Gran Hermano

Ese es el caso por ejemplo de Petrona Jerez, la participante tucumana que se ha convertido en una de las figuras más queridas de la presente edición del programa de Telefe, quien ahora volvió a ser el centro de atención en las redes sociales gracias a su particular carisma, sus acciones y su forma de enfrentarse. Ahora tuvo un tenso cruce por la cocina.

Petrona Jerez y Sandra Priore se volvieron dos de las participantes más combativas de Gran Hermano (Telefe) y no se pueden ni ver. Cada una con su carácter y su estrategia en mente, se enfrentaron este lunes para ver quién lograba dominar la cocina de la casa.

Incitando a Petra a que se revelara, Sofía "Sopa" Buscio le dijo: "Este es tu momento". Luego de esto, Petra se subió a una silla y empezó a gritar: "Esta noche no se come pollo, voy a hacer pastel de polenta y a pelarse".

Saliéndole al cruce, Sandra contestó: "No, no vamos a usar polenta porque eso es para usar cuando no tenemos comida. Nos falta lugar en la heladera y la polenta, como el arroz, te ayuda a zafar de último momento".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1868702781130891481&partner=&hide_thread=false DISCUSIÓN POR LA COCINA



Petrona se subió a una silla y dijo que por la noche iba a cocinar polenta, pero Sandra y Nano le indicaron que ya tenían pensado preparar pollo y que la polenta es para zafar cuando no tengan comida#GranHermano pic.twitter.com/HfoBfZa7Q1 — TRONK (@TronkOficial) December 16, 2024

"Lo que Petra quiere decir, en realidad, es que le gustaría cocinar algún día de la semana", acotó Sopa tratando de calmar las aguas.

"Ella cree que se tiene que hacer lo que yo digo y no. Pero, la realidad, es que yo estoy continuamente pendiente. Estoy terminando el almuerzo y preparando para la noche. Es por una cuestión de tiempo, de practicidad, nada más. No es para ver quién la tiene más larga", replicó Sandra.

"El que agarre la cocina lo tiene que hacer con responsabilidad", advirtió Andrea Lázaro. En la misma sintonía, Giuliano Vaschetto salió a bancar a Sandra: "Hacelo mañana el pastel de polenta Petra, porque hoy no tenemos dónde guardar los pollos. Si esta noche no los hacemos no tenemos dónde guardarlos".

El enojo de Petrona por la pelea

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1868707392797458799&partner=&hide_thread=false "YA NO QUIERO COCINAR"



Petrona se enojó tras la discusión con Sandra: "Yo no le tengo miedo ni mierda [...] cuando la saquen para la mierda voy a cocinar"#GranHermano https://t.co/F1LgXPF7Ez pic.twitter.com/0bg1l432fs — TRONK (@TronkOficial) December 16, 2024

Luego del tenso cruce que se vivió por el tema de la cocina, uno de los lugares fundamentales para dominar la casa más famosa del país, Petrona se mostró resignada y aseguró que no iba a cocinar más.

"Yo no le tengo miedo ni mier… cuando la saquen para la mier… voy a cocinar. Espero que la saquen", dijo mientras hablaba con algunos de sus compañeros en el patio de la casa.