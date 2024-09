Se confirmó la fecha en que Susana Giménez le hará la entrevista a Javier Milei

javier milei asamblea onu

La fecha para la entrevista de Susana Giménez con Javier Milei

Al final, la entrevista se emitirá en el programa del próximo domingo, aunque se sabe que no irá en vivo. La charla se grabará previamente, y no se sabe si será en los estudios del programa, en Casa Rosada o en algún salón específico, como estiló Javier Milei durante su campaña, cuando era entrevistado en el Hotel Libertador.

Se trata de una de los platos fuertes de esta nueva edición del programa de Susana Giménez, quien se ha mostrado muy contenta con la presidencia del libertario, apoyándolo cada vez que le consultaron al respecto. "Estoy contenta, hay que ayudarlo", fue su última mención, cuando fue abordada por cronistas en la semana.

Paredes.jpg Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Susana Giménez

Además, compartió en redes una torta que le había enviado una seguidora, con la forma de un león, animal con el que se ha identificado Javier Milei, en especial durante su campaña presidencial.

“Me la mandó Daniela, una seguidora. Daniela queremos comerla, hice un té para mis amigos, pero no podemos cortarla”, se escuchaba decir a Susana en la historia que subió a las redes, con un claro mensaje para el presidente.

Miguel Romano habló del peinado de Susana Giménez

Miguel Romano

Susana eligió un elegante vestido negro hasta los pies con detalles de piedras. Su outfit fue muy halagado, caso contrario del peinado que escoció que desató una ola de memes. Es por eso que el emblemático ex peluquero Miguel Romano, habló con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre la elección de Giménez.

"Hay chicos que son novatos, el chico que le hizo en la cabeza que le aplicó las extensiones, es un chico novato. Era mi asistente, no sabe cómo se coloca el cabello. No tenía ni forma, apareció con todos pelos mezclados y sin movimiento. No sé cómo Susana se dejó hacer eso ", aseguró Romano.

La parte más fuerte fue cuando sin pelos en la lengua, Romano arrojó: "era el pelo de una muñeca abandonada". Y aseguró que no tendría problema en enseñarle al nuevo peluquero de Susana cómo debe peinarla: "No soy egoísta y puedo enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar los 60 años que yo tengo de profesión".