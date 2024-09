Miguel Romano, el histórico peluquero de Susana Giménez, la destrozó por su peinado

Hubo invitados de lujo, como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y María Becerra, un sketch imperdible con la participación de numerosas estrellas como Iván De Pineda, Peter Lanzani, Yayo Guridi, Juan Pablo Varsky, entre otros, y mucho más. Sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención fue el look de Susana, y en particular su peinado.

image.png

Miguel Romano habló sobre el peinado de Susana Giménez en su regreso

Susana eligió un elegante vestido negro hasta los pies con detalles de piedras. Su outfit fue muy halagado, caso contrario del peinado que escoció que desató una ola de memes. Es por eso que el emblemático ex peluquero Miguel Romano, habló con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre la elección de Giménez.

"Hay chicos que son novatos, el chico que le hizo en la cabeza que le aplicó las extensiones, es un chico novato. Era mi asistente, no sabe cómo se coloca el cabello", aseguró Romano.

image.png

La dupla Giménez - Romano funcionó por más de 50 años. No solo fue el encargado de peinarla para cada programa, sino que fue el creador de la icónica cabellera rubia y larga que caracteriza a Susana. Enojado apuntó contra Osvaldo, el nuevo estilista: "No tenía ni forma, apareció con todos pelos mezclados y sin movimiento. No sé cómo Susana se dejó hacer eso".

La parte más fuerte fue cuando sin pelos en la lengua, Romano arrojó: "era el pelo de una muñeca abandonada". Y aseguró que no tendría problema en enseñarle al nuevo peluquero de Susana cómo debe peinarla: "No soy egoísta y puedo enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar los 60 años que yo tengo de profesión".

A pesar de no trabajar más juntos, Miguel aseguró que no hubo un motivo puntual que los llevó a romper los lazos profesionales que construyeron a lo largo de los años. Y añadió: "Me ama de todo corazón, me quiere de verdad, es mi hermana". Pero, que el nuevo estilista trae conflictos entre ellos: "Este chico es muy posesivo con Susana".

image.png

Miguel Romano se enteró quien peinó a Susana

Luego Miguel brindó una entrevista con Intrusos y disparó para todos lados. En el programa que conduce Flor De la V, se informó que el encargado de peinar a Susana no fue Osvi, como lo llama cariñosamente la diva, sino un peluquero recomendado por Wanda Nara llamado Chaco. Romano aseguró: "El peluquero de Wanda quiere ser famoso, pero por peinar a una estrella no lo sos, para ser famoso hay que tener talento".