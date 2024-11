Se filtró cuál fue la frase con la que Silvio Soldán dejó a Silvia Süller

La ex vedette recordó cuál fue la estrategia que utilizó el conductor para comunicarle que ya no estaban más juntos.

Más allá de que durante más de 7 años el amor lo unió, lo cierto es que Silvio Soldán y Silvia Süller se separaron en malos términos. Tanto es así, que a 32 años de aquel hecho, la ex vedette se animó a contar cuál fue la particular frase que el conductor utilizó para ponerle un punto final a la relación.

Al hablar sobre el tema con Tonnie Arias, en la TV Pública, la ex vedette se lamentó por todo lo que vivió en esos años: “Mi lecho no es de rosas, es de espinas. Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día el padre de mi hijo llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”.

Asimismo, recordó cómo fue el llamado en el que Silvio Soldán le comunicó el fin de su romance: “Le respondí que sí, como siempre. ¿Por qué? Y ahí me dijo: ‘Ah, porque te va a llamar mi abogada porque nos vamos a separar. Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella’”.

En este sentido, recordó lo mucho que le costó superar esta separación: “Nunca más la remonté. Ahora estoy feliz porque estuve muchos años de mi vida llorando. Un día me miré al espejo y me pregunté si me quería morir, porque iba a eso. No paré de llorar un solo día de mi vida”.

Silvio Soldán-Silvia Süller-2.jpg

Cuál es el motivo de la mala relación de Silvia Süller y la mamá de Silvio Soldán

Ante la curiosidad por su mala relación, fue el propio Silvio Soldán quien contó detalles de la relación entre Silvia Süller y su madre: “Después de estar separados, Silvia visitaba a mi madre, cuando ella hablaba tan mal de mí y de mi mamá en la tele y en las revistas, en todas partes”.

Y agregó: “Un día, mamá la recibió y le hizo su clásico cafecito, su especialidad, la atendió bien, con cordialidad y cariño. Y le dijo: ‘Silvia, ¿por qué hablas tan mal de mí y de mi hijo?’ ‘Porque me pagan muy bien, Tita’. Esa es la única explicación que le dio”.